Comienza la puja por Reguilón, que tiene un precio asequible

El FC Barcelona ha puesto sus ojos en Sergio Reguilón, futbolista del Tottenham Hotspur, ex del Sevilla FC y del Real Madrid, para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada, en la cual quiere realizar un buen esfuerzo para fortalecer esa zona del equipo después de que el entrenador azulgrana Xavi Hernández viera cómo este verano la parcela ofensiva fuera potenciada con las adquisiciones de Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang.



El madrileño es una opción que está estudiando y monitoreando el FC Barcelona a conciencia, puesto que saldría por un precio bastante asequible, en torno a los 40 millones de euros, el cual es el coste de la cláusula de recompra que puede ejercer el Real Madrid en caso de que quiera recuperarlo, lo que podría ser el principal escollo para el FC Barcelona.



Asimismo, tal y como apunta el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, asegura que además del FC Barcelona hay más equipos europeos del máximo nivel en hacerse con los servicios de Sergio Reguilón. Una puja que, al fin y al cabo, sólo acaba de comenzar.





Tottenham left back Sergio Reguilón is attracting lot of interest. Barcelona are keeping tabs on his situation, true - but there are also other top European clubs. Open race. ???? #THFC



?? Real Madrid have a buy back clause available this summer for Reguilón, around €40m. pic.twitter.com/C6BHO7SVT6