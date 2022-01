De estar a prueba en el Cádiz a firmar en la Bundesliga austriaca.

Reforzar el centro del campo era una de las prioridades del Cádiz CF -la delantera y el extremo izquierdo son las otras dos- en este mercado de enero, habiendo llegado Fede San Emeterio para ello. Sin embargo, no ha sido el ex del Valladolid el único pivote que ha manejado la dirección deportiva del Cádiz CF en las últimas fechas. Y no hablamos de Escalante, que era la primera opción y cuya oferta acabó retirando la dirección deportiva amarilla ante las exigencias de la Lazio. Finalmente ha salido al Alavés.

Se trata de Youba Diarra, mediocentro malí de 23 años que pertenece a la franquicia de Red Bull y que ha estado a prueba en las últimas fechas en el Cádiz CF. Sin embargo, no ha convencido a Cervera y su cuerpo técnico, habiendo firmado finalmente por el TSV Hartberg de la Bundesliga austriaca, a la que llega en calidad de cedido hasta verano de 2022.

Diarra, que ya jugó en el conjunto austriaco en una etapa anterior, tan sólo defendió la elástica del que vuelve a ser su club en 12 ocasiones, al sufrir una rotura del ligamento cruzado en octubre de 2018.

"Estamos muy contentos de tener a Youba Diarra de regreso en Hartberg. Nos gustaría agradecer a Red Bull Salzburg por su apoyo y por hacer posible el préstamo. Youba era una figura clave absoluta en el mediocampo central en ese momento, sus fuertes actuaciones de los tres meses aún se recuerdan bien. Ha pasado por un largo período de sufrimiento, pero ahora está en plena forma nuevamente y está interesado en las misiones. Podemos darle la oportunidad de encontrar el camino de regreso a la vieja fuerza en paz y tranquilidad a un alto nivel. Youba es un enriquecimiento para Hartberg tanto en lo personal como en lo atlético", ha declarado el presidente y director general del club austriaco, Erich Korherr, en declaraciones para los medios oficiales del club.

Youba Diarra pertenece al Red Bull Salzburgo, aunque ha estado cedido en el New York Red Bull. En enero de 2018 llegó al Salzburgo procedente del Yeelen de Mali, habiendo vivido luego un rosario de cesiones y problemas físicos que le han impedido cumplir del todo con las expectativas que había depositadas sobre él. Se trata de un futbolista muy físico, con gran recorrido y con un buen toque de balón. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 0'5 millones de euros.