La valoración del mercado invernal en el Cádiz: Lucas Pérez, Vallejo, Andone...

Este martes Enrique Ortiz y Jorge Cordero, las cabezas visibles de la dirección deportiva del Cádiz CF hacían balance del mercado invernal en rueda de prensa. En el mes de enero el conjunto gaditano ha incorporado a Fede San Emeterio (Real Valladolid), Rubén Alcaraz (Real Valladolid), Idrissi (Sevilla), Luis Hernández (Maccabi Tel Aviv) y Lucas Pérez (Elche), mientras que ha dado salida a Marcos Mauro (rescisión de contrato), Garrido (CD Mirandés), Martín Calderón (CD Mirandés), Osmajic (Bandirmaspor) y Álvaro Jiménez (UD Ibiza).

Comenzaba haciendo una primera valoración del mes afirmando que "ha sido un mercado duro y complicado. Creo que hemos firmado jugadores que querían venir, que vienen implicados al proyecto. No queramos firmar por firmar, jugadores que vengan implicados".

Uno de los nombres que fue relacionado el submarino amarillo fue Manu Vallejo. "Es muy claro, a principios de mercado preguntamos a su club por su situación, la cifra que nos daban eran desorbitadas. Proponían un trueque con otro jugador, a partir de ahí el entrenador y todos y las características del mercado que buscábamos, finalmente nos centramos en Lucas Pérez".

Días antes del inicio del mercado de fichajes, el presidente del club, Manuel Vizcaíno, llegó a afirmar que "nos íbamos a gastar hasta el último euro que nos permita LaLiga". Cuestionados por ello, apuntaban que "yo creo que el presidente quiso decir que íbamos a poner todo lo que hiciera falta para firmar a jugadores. El presidente dijo la verdad diciendo que íbamos a por todas. Hemos ido a por jugadores importantes de Primera división".

Otra frase muy sonada de Vizcaíno, en este caso sobre Florin Andone, era que iba a salir en enero porque "la cabeza no le da". Finalmente, el rumano formará parte de la plantilla. "Es un jugador que es importante, Andone lo hemos tenido en buena estima, es uno más".

La opción de Lucas Pérez salió a última hora. "nos pusimos en contacto a última hora con el jugador y su representante. Existía esa posibilidad, nos pusimos de acuerdo con el Elche y el jugador. Cuando nos enteremos de que el jugador posibilidad, fuimos a por él".

En el pasado verano se incorporaron a tres futbolistas que en este mercado se marchan a distintos clubes de Segunda división. "En el caso de Álvaro Jiménez fue una petición expresa de Álvaro Cervera por el que se hizo una importante apuesta y que por diversas circunstancias no ha participado demasiado. Osmajic y Calderón eran dos chicos con una proyección de futuro importante, no ocupaban ficha del primer equipo, no tenían la continuidad que nos habría gustado".

En relación a la salida de Garrido al Mirandés señalaban que "estaba loco por jugar, es una persona que en el Cádiz ha hecho historia, es muy importante, quería volver a sentirse futbolista, y estaba super feliz tras el partido del otro día".

También fue preguntado por Álex Fernández y su posible renovación. "Tiene contrato con nosotros hasta el treinta de junio. Salen rumores a los que no podemos hacer caso. Más del cincuenta por ciento de las cosas que se dicen son mentira. Es un jugador muy importante del Cádiz".