El gran dilema de Sergio González para Granada

El técnico podría repetir con el 5-2-3 o regresar al 4-4-2

El Cádiz tiene una auténtica final este lunes ante el Granada. Los gaditanos llegan a la cita ante su rival con cuatro puntos menos, por lo que se trata de una oportunidad (casi) única para poder recortar distancias con la permanencia. En caso de caer derrotados, el submarino amarillo se quedaría a siete puntos de la salvación y con el goalaverage particular perdido, por lo que la situación sería casi insalvable.

Sergio González no podrá contar con el Pacha Espino, ya que el lateral uruguayo vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana ante el Getafe, por lo que no podrá seguir con su récord, ya que hasta el momento es el único jugador de LaLiga que ha sido titular en todos los partidos del conjunto gaditano y ha disputado todos los minutos en el campeonato doméstico.

Por lo tanto, sin el uruguayo, todo hace indicar que el titular en la banda izquierda será Santiago Arzamendia, ya que en el momento el que fichó el paraguayo por el Cádiz, desde el club lo vendieron como el recambio natural para el Pacha, aunque en su país juega más como un carrilero. Este jueves, preguntado por si más que posible titularidad, el internacional con Paraguay decía que "todavía no se si arrancaré el lunes, pero estoy trabajando y siempre lo hice lo mejor que pude en cada entrenamiento para poder jugar".

Ante el Getafe, Sergio González apostó por una línea de tres centrales con Fali, Chust y Luis Hernández y dos carrileros con Akapo en la derecha y Espino en la izquierda. Este esquema permite que Lucas Pérez, Álvaro Negredo y el Choco Lozano puedan coincidir en el once titular. Las cualidades de Arzamendia y poder jugar con los tres atacantes desde el inicio son las principales bazas para que el técnico siga apostando por este dibujo.

Cuestionado por si prefiere jugar con una línea de cinco o de cuatro atrás, el latinoamericano respondía que "Las dos formaciones con la línea de tres centrales y dos carrileros me gusta, igual que la de 4. Cada jugador siempre quiere jugar todos los partidos y el míster siempre elige a los mejores. Si me toca jugar, que no lo sé, trataré de hacer bien las cosas".

El principal handicap de jugar con tres centrales y dos carrileros reside en que el Cádiz no tendría extremos puros, ya que jugadores como Idrissi, Salvi Sánchez o Iván Alejo no tienen sitio. Además, el Granada es un equipo que sufre en defensa, sobretodo por el banda derecha de su defensa.