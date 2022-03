Akapo habla del partido contra el Valencia, su estado de forma, los 'Akapods'...

El jugador del Cádiz ha comparecido este jueves en sala de prensa

Carlos Akapo hablaba este jueves en sala de prensa. El lateral guineano del Cádiz, que acaba contrato el próximo 30 de junio y como viene contando ESTADIO Deportivo no tiene noticias del club para renovar, está en un gran momento de forma, probablemente viviendo sus mejores semanas como jugador cadista como ha llegado a reconocer ante los medios de comunicación.

Afirmaba que "yo ahora mismo pienso que estoy en mi mejor momento futbolístico, fisicamente creo que puedo dar mucho mas. Soy una persona muy exigente conmigo mismo, creo que hay margen de mejora. Ahora mismo en Cádiz estoy viviendo un momento en lo individual muy bueno y en lo colectivo hemos mejorado".

El parón para las selecciones llegó tras la victoria ante el Rayo Vallecano. ¿Ha sido positivo o negativo? El guineano respondió que "personalmente me ha venido en buen momento, descansar un poco y relajarte de toda la tensión de la liga es bueno, en lo colectivo siempre es bueno cuando pierdes ganar a la semana siguiente, pero si ganas quiere jugar rápido para no perder esa buena racha que llevas haciendo. El equipo ha entrenado muy bien esta semana, le ha venido bien estos días de descanso".

Los gaditanos afrontan este domingo una cita complicada ante el Valencia CF en Mestalla. "Lo afrontas como un equipo que sabes como es Bordalás, que para mucho el juego, es muy intenso. Ellos en casa después del parón querrán volver a ganar y coger el ritmo que llevaban antes del parón. Para nosotros sería muy bueno, además hay enfrentamientos directos en la zona baja. Es muy importante no solo puntuar sino conseguir los tres puntos, vamos a plantear el partido como un partido muy duro".

Real Madrid, FC Barcelona o Sevilla FC son algunos de los rivales que aún tienen que medirse al Cádiz en liga. "Es un calendario muy difícil, pienso que esta liga es tan competida que cualquiera puede ganar a cualquiera. Nosotros con Sergio en todos los partidos los hemos competido, yo creo que tenemos la sensación de que cualquier partido lo podemos ganar. Es un calendario y unos dos meses difíciles como equipo porque vienen equipos difíciles, pero tenemos la confianza de sacarlo adelante".

Fue cuestionado por la historia viral de sus auriculares conocidos ya popularmente como los 'Akapods'. "Tengo la mala suerte de haberlos perdido, pero por otro lado me regalaron otros. Fue una semana de desconexión, de risa, todo el mundo me dice que parece que estaba planeado, los míos los he perdido y una tienda me ha regalado uno, yo compré otros para un sorteo" y bromeaba señalando que "he comprado otros, pero me he llevado los míos gratis".