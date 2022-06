Una fuerte apuesta económica por Marc Roca

Vinculado a Betis o Villarreal en las últimas semanas, el canterano del RCD Espanyol no ha tomado decisión alguna, por ahora, mientras que su lista de pretendientes sigue aumentando

El futuro deportivo de Marc Roca es uno de los que más atención está despertando en España. Relacionado con Real Betis, Villarreal FC o Sevilla FC, en meses anteriores, el centrocampista catalán está en la rampa de salida del Bayern Munich después de que no haya tenido todas las oportunidades para jugar que deseara desde que llegara a la escuadra bávara en el año 2020. Por ello, tal y como se viene informando, Marc Roca y el club alemán han llegado a un principio de acuerdo para facilitar la salida del futbolista a otro equipo, priorizando un traspaso, tasado entre 5 y 7 millones de euros, y dejando aparcada la opción de una cesión, que no es del agrado del propio Marc Roca en estos momentos, como una solución de emergencia en caso de que no se encuentre una solución durante esta ventana de transferencias. Con este contexto, escuadras de LaLiga, la Bundesliga y la Serie A ya habían sondeado al catalán, faltando en la lista conjuntos de la Premier League, que ya han emergido en la carrera por el fichaje de Marc Roca, siendo el Leeds United el que llega con una apuesta fuerte.



El Leeds United de la Premier League ha centrado su atención en fichar a Marc Roca, centrocampista del Bayern Munich. Así lo asegura Phil Hay, periodista del prestigioso medio de comunicación The Athletic UK, quien asegura que la dirección deportiva que lidera el español Víctor Orta, ex del Sevilla FC, está dispuesta a ofrecer unos 10 millones de libras esterlinas, unos 12 millones de euros al cambio, para hacerse con sus servicios. Una cifras a las que no llega ningún club español, de inicio, a no ser que apueste en firme por un futbolista que no ha jugado demasiado en los dos últimos años.



Esa misma fuente apunta a que el Leeds United no es el único equipo de Inglaterra que está detrás de Marc Roca, puesto el West Ham United también lo tiene bien monitoreado. Se da la circunstancia de que Marc Roca juega en la misma demarcación que Kalvin Phillips y Declan Rice, futbolistas de Leeds United y West Ham United respectivamente, que son sondeados y objeto de interés de los grandes de la Premier League por lo que sus escuadras se guardan sus espaldas buscando un posbile sustituto en el mercado, encajándoles, a ambos, el catalán.





Leeds United have turned their attention to signing Bayern Munich's Marc Roca after finalising a deal for Rasmus Kristensen.



More from @PhilHay_ https://t.co/XcTAZv8C3N — The Athletic UK (@TheAthleticUK) June 9, 2022

Villarreal CF, Eintracht y Real Betis, a la expectativa con Marc Roca, futbolista del Bayern Munich

Por otro lado, los equipos que han mostrado un interés previo porsigue a la expectativa y a la espera de acontecimientos.El, a través de su director deportivo,, preguntó poren el pasado mercado invernal. Tal y como hemos contado en ESTADIO Deportivo , el pivote es del gusto del tándem, pero elno ha negociado nada concreto y, mucho menos, ha cerrado ninguna cesión con opción a compra como se aseguró.Ely lahan hecho sondeos por el catalán, mientras que el Eintracht ha tenido una videoconferencia para convencerlo sin que se tengan más noticias Ahora, surge el interés de laen este canterano delde sóloal que no le faltan propuestas para continuar su carrera deportiva. Campeón de Europa sub 21 conen, formando una medular de fantasía contiene contrato con elhasta, donde llegó en octubre dea cambio deprocedente delen donde explotó en la élite.No parece, por el momento, que el canterano blanquiazul vaya a volver ay a, ya que las apuestas económicas pordesde el extranjero son más fuertes ahora que las nacionales.