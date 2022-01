Las próximas 48 horas, claves para el fichaje de Gonçalo Paciencia por el Granada.

Esprint de la dirección deportiva del Granada CF en las últimas horas. Con el mercado de enero llegando a su última semana, el área deportiva nazarí ha acelerado en su trabajo para intentar acabar de cerrar la plantilla. Al menos en lo que a materia de fichajes se refiere, pues no está descartada, también, alguna salida en los últimos estertores de enero. Todo dependerá en gran medida, también, de qué es lo que acaba llegando.

Tal y como ha avanzado ESTADIO Deportivo, el Granada CF está trabajando en acabar de cerrar la contratación del joven pivote serbio del Estrella Roja Njegos Petrovic por 1'6 millones de euros. Unas negociaciones bastante avanzadas que esperan poder dar por cerradas en las próximas horas. Y en breve, también, se resolverá el futuro del delantero portugués Gonçalo Paciencia, objetivo número uno del Granada CF para reforzar su punta de lanza en este mes de enero.

ESTADIO Deportivo ya avanzó la semana pasada que el futbolista, que actualmente milita en el Eintracht de Frankfurt, ha dado el 'OK' al conjunto nazarí para recalar en su plantel lo que resta de temporada. Una operación en la que el principal, y prácticamente único, inconveniente hasta la fecha es el propio conjunto germano, que no ve claro la opción de que sea una cesión pura. Es decir, que no sea bajo la fórmula del traspao o que, por lo contrario, el traspaso encierre una opción de compra que se convierta en obligatoria en ciertos escenarios.

Unas diferencias en las que se ha venido trabajando a lo largo de los últimos días con la intención de desenquistar la operación y que esta pueda avanzar en esta última semana de mercado. Por ahora no hay nada claro, pues no está resultando nada sencillo tender puentes con el Eintracht. En ello trabajan tanto el Granada CF con los agentes del futbolista.

Por ello, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con fuentes próximas al club nazarí, la negociación entra en unas horas clave. Este lunes habrá nuevo contactos entre los protagonistas con la intención de desbloquearla y, de no ser posible, darla por rota. Así, apuntan las fuentes consultadas, entre este lunes y el martes se acabará resolviendo el futuro de Gonçalo Paciencia para bien o para mal.

El futbolista quiere salir de Alemania, dándole prioridad a la opción del Granada CF. De no ser posible, tanto el delantero como el conjunto rojiblanco tendrán que tomar otra alternativa. El caché del delantero, elevado, tampoco ayuda al acuerdo, teniendo que hacer éste un esfuerzo importante que está dispuesto a hacer. Mientras tanto, Paciencia sigue trabajando como uno más en el Eintracht. Esta jornada, sin ir más lejos, ha disputado 29' en la derrota de los suyos por 0-2 ante el Arminia.