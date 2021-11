José Alberto: "Los aficionados han inclinado el campo hacia la portería de Las Palmas"

El triunfo ante Las Palmas del Málaga ha dejado muy feliz a José Alberto López. Competir contra un equipo que les triplica en presupuesto y ganar, además, en los últimos minutos con una jugada ensayada horas antes, aún le hace estar más contento. Eso y una afición a la que no se cansa de elogiar día sí y día también. "El recibimiento que han hecho, el apoyo al equipo tras el empate, nos han animado y han inclinado el campo hacia la portería de Raúl, sacando tres córners y uno ha acabado en gol. Estamos fuertes como locales con nuestra afición, que es una pasada, y no me cansaré de decirlo".

Para el entrenador blanquiazul, ese apoyo ya marcó el primer gol, pero el encuentro también sirvió para reivindicar a dos delanteros que no lo han pasado bien en este primer tercio de competición. "Que Sekou y Antoñín hayan visto puerta y refuerce el trabajo que están haciendo es muy importante. La gente que entra desde el banquillo hoy nos ha aportado frescura y fútbol. Todo el que entra compite y da el máximo nivel. Estamos formando un buen equipo y ese es el camino para seguir", expresó.

En ese sentido, la estrategia jugó un papel fundamental para conseguir el triunfo, el segundo consecutivo, algo que no habían logrado aún esta temporada. "Hemos enganchado nuestra segunda victoria consecutiva y ha funcionado la pizarra para darnos los tres puntos. En la mañana del partido la hemos preparado y por suerte ha salido bien. Le damos mucha importancia al balón parado, en esta categoría da muchos puntos. El córner nos ha dado los tres puntos, nos hace muy felices porque hay mucho trabajo detrás y porque Las Palmas es el mejor rival que ha pasado por La Rosaleda. Eso dice mucho de nosotros".

Pero ahora no hay tiempo para muchas celebraciones. "Estamos compitiendo contra todo el mundo y hay que seguir, a pensar en el Burgos. Tenemos que pensar en ganar allí", declaró.