Otra rotonda para Pellegrini

Manuel Pellegrini, actual técnico del Real Betis Balompié, pasó a la historia en Málaga por ser el entrenador del mejor Málaga CF de la historia. El técnico chileno dejó una huella imborrable durante su etapa como entrenador del conjunto blanquiazul (2010-2013) que aún perdura.

Con Pellegrini en La Rosaleda, el equipo andaluz firmó una temporada histórica, alcanzando los cuartos de final de la Champions League, en los que cayó ante el Borussia Dortmund por un gol del equipo alemán en fuera de juego en el tiempo de descuento. Una gesta con la que hoy sueña emular todo el beticismo. Y no les falta argumentos para ello, siendo el Betis, actualmente, tercero en la tabla al tiempo que el chileno se ha convertido en el entrenador verdiblanco con mayor porcentaje de victorias con el Betis en Primera división (52%). Unos registros que también consiguió como entrenador del Málaga CF (42%).

Lo cierto, es que no le ha ido nada mal al respecto al chileno, quien es historia de LaLiga, como la cuenta especializada @LaLigaenDirecto refleja. Pues lo conseguido con Málaga y Betis, también lo ha hecho en los otros banquillos españoles en los que ha estado: Villarreal (48%) y Real Madrid (82%).

De ahí que no sea de extrañar que en Málaga sea tan querido, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión siempre que se la ha preguntado por su gesta como técnico blanquiazul. Sin ir más lejos, en 2018, cinco años después de su marcha de La Rosaleda y siendo por aquel entonces ténico del West Ham, la Diputación de Málaga inauguró una rotonda con su nombre. "Málaga hace justicia a Manuel Pellegrini, que hizo que el Málaga CF llegara a lo más alto y que provocó que todos los malaguistas fuéramos enormemente felices", llegó a afirmar Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga en ese momento y actual Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.

El cariño entre Málaga y 'El Ingeniero' es recíproco, como bien ha manifestado el propio Pellegrini: "En Málaga se juntó también un cariño tremendo de la gente. Ahí tengo mi casa en España. Voy para allá y la gente me adora, hay una rotonda con mi nombre, mi padre se murió estando yo allá y todo el estadio coreó mi nombre. Son emociones que te dejan mucho. Por eso siempre me río con esa frase de Mourinho de que él no se habría ido a Málaga. Para mí fue la mejor decisión de mi vida".

Ahora, en el Benito Villamarín, está camino de conseguir lo mismo. El respaldo de todos los béticos hace tiempo que ya se lo ganó, así como el de una plantilla que va a muerte con la idea del chileno. Está por ver, eso sí, si en Sevilla le acaban poniendo otra rotonda. Si le preguntan a los béticos, está claro: 'Otra rotonda para Pellegrini'.