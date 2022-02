Tú al Villamarín y yo a La Rosaleda; los entresijos de la remodelación en la portería del Málaga.

'Tú al Villamarín y yo a La Rosaleda' es la versión blanquiazul en la portería del Málaga CF del clásico 'filme' interpretado en 1998 por una jovencísima Lindsay Lohan. Una intensa remodelación bajo palos en el conjunto costasoleño que vivirá su punto álgido este verano.

Las bases están puestas. Por un lado, Dani Martín acabará su cesión a final de temporada y salvo sorpresa volverá al Betis. Sin opción de compra, y habiendo perdido la titularidad bajo palos con la llegada de Natxo González, se antoja complicado que siga la próxima temporada, como era su deseo si volvía a salir en préstamo a un Segunda. Pensar en un Málaga CF en Primera el curso que viene parece poco probable a estas alturas de la competición, por lo que el mercado y las ofertas que tenga sobre la mesa serán las que acaben determinando su futuro.

En el Benito Villamarín se antoja poco probable, también, que siga Dani Martín durante la 22/23, rindiendo Rui Silva a un excelente nivel y estando negociando Claudio Bravo su renovación con el Real Betis Balompié. Él requiere minutos, y el rol de tercer portero que hoy ostenta un Joel Robles que acaba contrato como bético no se ajusta a sus necesidades.

La dirección deportiva del Málaga CF, como ya avanzó ESTADIO Deportivo, tiene cerrada la contratación para la portería del veterano Manolo Reina. Tras cinco años en Son Moix y haber perdido protagonismo por su bajada de nivel, su amistad y estrecha relación con Manolo Gaspar se ha antojado clave para cerrar un acuerdo a la baja que cuadra a las mil maravillas con la delicada situación económica del Málaga. En La Rosaleda buscan experiencia bajo palos y un peso pesado en el vestuario, justo lo que puede ofrecerle un Manolo Reina que, para Segunda, se antoja un refuerzo de garantías a punto de cumplir 37 años. Él y Manolo Gaspar coincidieron en los vestuarios de Levante y Cartagena, junto en la disciplina del Málaga CF, por lo que volverían a cruzar ahora sus caminos.

Más incertidumbre, sin embargo, hay en lo referente al otro ocupante de la portería malaguista. Dani Barrio acaba contrato y tras toda la primera vuelta como suplente de Dani Martín su futuro se antojaba lejano a Martiricos. Sin embargo, ahora todo ha cambiado con la llegada al banquillo de Natxo González. El asturiano ha recuperado la titularidad y está abierto a negociar, como él mismo ha reconocido en Cope Málaga. El Málaga CF, sin embargo, aún no ha movido ficha al respecto. Pese a ello, se espera algún movimiento antes del final de temporada.

"Tengo firmado dos años, quedo libre este verano. Yo ya dije que me gustaría seguir, estoy aquí muy a gusto en este club, tengo buena relación con todos. La oferta no me la puedo hacer yo mismo, pero me gustaría estar aquí", ha explicado Dani Barrio.