Casemiro destaca el poder de persuasión de Lopetegui y desvela una 'jugarreta' que le hizo al Sevilla

Julen Lopetegui es un entrenador intervencionista. No por lo que dice, pues su principal cometido cuando se sienta en la sala de prensa es contar lo mínimo posible y orientar su discurso hacia el foco que considera más apropiado sin salirse nunca de ese carril. Fuera del campo, aunque igual de metódico e insistente, es de otra manera. Tanto el propio entrenador del Sevilla FC como el director deportivo, Monchi, han relatado en muchas ocasiones que se pasan el día entero hablando de diferentes cuestiones. Por supuesto, en los fichajes no va a ser distinto. Y no es un estatus adquirido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, sino que lo ha repetido en todos los clubes en los que ha estado. Tanto es así, que el madridista Carlos Henrique Casemiro ha revelado ahora una 'jugarreta' que el vasco le hizo en su día al que ahora es su club.

'Tecatito' Corona reveló en su presentación oficial como nuevo jugador del Sevilla FC que llevaba un año y medio hablando con Lopetegui de la posibilidad de jugar en el conjunto nervionense. Le tenía convencidísimo. Algo similar dijo Anthony Martial, quien puso como una de las claves de su llegada en enero a lo mucho que le seducieron las conversaciones con el técnico (y con Monchi, por supuesto). Ahora está haciendo lo mismo con el mediapunta Isco Alarcón, que queda libre el próximo verano y al que le ha prometido el protagonismo que ya le dio en la selección española y en el Real Madrid.

Un compañero del malagueño como es Casemiro también fue seducido en su día por Lopetegui, de quien ha destacado lo bien que vende la idea que quiere de un determinado futbolista y su gran poder de persuasión. El brasileño, a día hoy uno de los mejores del mundo en su puesto, ha desvelado una 'jugarreta' que el vasco le hizo al Sevilla FC, impidiendo que el pivote madridista cumpliese su firme deseo de vestir de blanquirrojo. Lo tenía decidido ya y una llamada de Julen lo cambió todo de manera repentina, para frustración de Monchi.



Fue en el verano previo a la temporada 2014/2015. "Yo no jugaba mucho con Ancelotti. Por los jugadores que había, claro. Xabi Alonso, uno de mis profesores en la posición, Khedira, Modric, Di María que jugaba por dentro... Aquello era normal, yo estaba en pleno aprendizaje, y recuerdo que no sabía a dónde iba a ir. Pude ir al Sevilla FC, que me apetecía mucho jugar allí. Me hicieron una oferta, estaba Unai Emery, fue el año que ganaron la Europa League... También estaba el Inter de Milán, siempre como cedido, porque Florentino Pérez me decía que yo iba a jugar aquí sí o sí", desveló Casemiro una entrevista para la revista Panenka.

Fue entonces cuando Lopetegui le convenció para dar un volantazo en sus planes e irse a Oporto, equipo con el que luego completó un temporadón y eso le valió para volver al Real Madrid y ganar, entre otros muchos títulos, cuatro veces la Champions League. "También estaba ahí el Oporto, pero sinceramente no estaba en mis planes ir allí. Podía elegir. Y quería minutos. Entonces me llamó Lopetegui, hablamos un cuarto de hora sobre su estilo de juego y, te lo digo en serio, a los tres minutos pensé: 'Tengo que trabajar con él'".

"Lo más bonito es que no me equivoqué. Porque lo que hizo por mi crecimiento personal y profesional fue una cosa de locos. Y hasta hoy se lo agradezco", añadió el pivote brasileño, quien luego se reencontraría con el de Asteasu en el Real Madrid, aunque sólo fuera unos meses, y que guarda un grato recuerdo del hoy entrenador del Sevilla FC, al que considera una de las personas más importantes e influyentes en su exitosa carrera deportiva.