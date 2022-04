El as bajo la manga que tiene el Betis para cerrar el fichaje de Bellerín

El Betis cuenta con un as bajo la manga para retener a Bellerín.

El Betis cuenta con un as bajo la manga para retener a Bellerín. RBB

El futbolista cuenta con otras propuestas interesantes, que no quiere oír debido a que es feliz en Heliópolis y a que también espera, con los brazos abiertos, a un viejo conocido

Héctor Bellerín quiere quedarse en en el Real Betis Balompié. El catalán ha encontrado la estabilidad deportiva y la paz y la armonía personal que estaba buscando en su vida después de diez años en Inglaterra, donde en el Arsenal sentía que no podía seguir creciendo tanto futbolísticamente como personalmente. Por ello, aceptó el nuevo reto cuando el Real Betis llamó a su puerta, lo tomó y mejor no le ha podido salir. Regreso a su mejor nivel de juego, título de Copa del Rey con asistencia en la final y posible broche de oro con una clasificación para UEFA Champions League. Así, no es raro que Héctor Bellerín haya comunicado ya al Betis, al Arsenal y a su representante que quiere quedarse en el Betis tal y como informamos en ESTADIO Deportivo.

No será sencillo, pues también en estas páginas desvelamos que el agente del jugador cuenta con más propuestas interesantes, pero que la prioridad y la única que quiere escuchar ahora mismo es la del Betis, pues al acabar contrato en 2023, Bellerín está en posición de fuerza teniendo "todas las de perder el Arsenal", tal y como afirman fuentes cercanas de la operación a este medio de comunicación, que aseguran también que el traspaso definitivo, de darse, será por menos de los diez millones de euros que escriben desde Inglaterra, más entre los seis y los ocho 'kilos'. Por tanto, Bellerín no quiere oir cantos de sirena de otros equipos.

Héctor Bellerín es feliz en Heliópolis, situación que también señalamos en ED durante la Navidad. Ha encontrado un vestuario magnífico, en el que ha hecho grandes amigos como Borja Iglesias o Aitor Ruibal y una afición que lo adora. El Betis maneja ahora sus cartas conociendo esto, pero aún así, todavía tiene su as bajo la manga que va a jugar en las próximas semanas para encandilar más a un Héctor Bellerín ya muy convencido. Eso implica a un excompañero suyo en otro equipo y que sigue siendo un gran amigo a pesar de la distancia que los separa. Ese no es otro que Dani Ceballos.

La amistad de Dani Ceballos y Héctor Bellerín, un as bajo la manga con el que juega el Real Betis

Dani Ceballos y Héctor Bellerín se hicieron muy amigos durante la estancia de dos temporadas del utrerano en el Arsenal. Allí, en el equipo londinense, fueron continuos los guiños que ambos hacían al Betis y ahora, cosas del destino, los dos están muy cerca de juntarse de nuevo defendiendo la casaca verdiblanca. Algo que gustaría mucho a Bellerín, tal y como asegura el entorno del catalán, que a la vez guarda cautela. "Le encantaría de nuevo jugar con Dani, pero es un tema del club de tener presupuesto para ello", afirma.

Y es que mutuamente, tanto Dani como Héctor han defendido el beticismo de uno y otro. Primero fue Ceballos quien dijo que Bellerín es "bético a más no poder", mientras que Bellerín aseguró, en su presentación como bético, que Ceballos quiere "jugar aquí".

Es el futuro de Dani Ceballos el que ahora más preocupa al Real Betis Balompié, puesto que desde Madrid salen filtraciones en las que se asegura de que el Real Madrid quiere mantener al de Utrera durante el año que le queda de contrato.

El Real Madrid quiere retener a Dani Ceballos

Según asegura Goal.com, el Real Madrid quiere mantener en plantilla a Dani Ceballos hasta que acabe contrato en junio de 2023. Esta misma fuente argumenta que Carlo Ancelotti, entrenador de los blancos, desea quedárselo porque lo considera importante. Palabras que contrastan con los pocos minutos que Ceballos ha jugado durante esta temporada, 186' entre todas la competiciones.

Ceballos, quien ya estuvo a punto de recalar en el Real Betis Balompié durante el pasado mercado de verano, se rompió a última hora, mantiene intacta su idea que es vestir la casaca verdiblanca el curso que viene. La sintonía con el club es total, los guiños en la final de Copa del Rey están recientes, y sólo queda convencer al Real Madrid, que quiere sacar el máximo dinero posible por el de Utrera a sabiendas de que finaliza su vinculación laboral en 2023.