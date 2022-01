Los secretos del nuevo Appiah: la mentalidad, la alimentación y el físico.

"Estoy muy bien, en el apartado individual y también a nivel de grupo en el Almería", ha explicado Arvin Appiah, quien se ha convertido en uno de los jugadores más en forma del actual plantel de Rubi. Atrás quedaron los problemas, como el que le obligó a pasar por el quirófano de urgencias nada más aterrizar en la UD Almería. El plantel rojiblanco estaba concentrado en Marbella durante un 'stage' estival y un problema intestinal lo complicó todo: "Fue un infierno. De repente me vi sin mi familia en una parte distinta de España y en un hospital con un problema médico. Después tuve que estar siete meses fuera del terreno de juego y todo eso dejó huella en mi cabeza".

Appiah, en los medios oficiales del club, reconoció que de esos momentos complicados aprendió también mucho: "Lo bueno es que todo aquello me enseñó muchas cosas y me hizo más fuerte para todo lo que me queda de carrera en el fútbol. No me parezco mucho al Appiah que llegó hace dos años. He crecido muchísimo. Mi mentalidad es otra. Cuando llegué no tenía la mentalidad del primer equipo y mi cabeza todavía estaba como si fuera jugador de la cantera. Mi estilo era otro. Poco a poco me he ido adaptando al fútbol nacional y ahora sí me encuentro mucho más feliz. Todo era distinto".

Su gol ante Las Palmas es una muestra más del buen momento de forma por el que atraviesa el futbolista, quien le da mucha importancia, también a la alimentación. "El gol que hice en Las Palmas fue importante, pero quiero más goles y hacer más asistencias, mientras que Rubi me está ayudando mucho a nivel personal", apostilla.

Su relación con Rubi

También se refirió Appiah durante su comparecencia a la relación que mantiene con el técnico del conjunto almeriense, Rubi, y con los profesionales de las distintas áreas de la entidad: "Rubios habla siempre conmigo. Me dice que soy muy bueno en ataque pero que tengo que trabajar más en defensa. Y me dice cómo hacerlo. Me está ayudando muchísimo. Me da libertad arriba para cuando tenga el balón buscar el uno contra uno. Cuando tengo la cabeza libre, es cuando me siento más peligroso para el rival. José (nutricionista) me está cuidando con la grasa porque el cuerpo también es muy importante, me he puesto más atlético y he ganado fuerza para los sprint. Ha cambiado hasta mi forma de comer. Ahora como mucho más sano y bebo más agua y todo eso lo estoy notando a la hora de jugar".

Clave en su aclimatación ha sido, también, el idioma, manejándose ya con el castellano, lo que le ha ayudado mucho: "Empecé el año pasado a estudiar español pero la pandemia me frenó. En cuanto el covid fue bajando yo logré avanzar más con este idioma y doy clases varios días a la semana porque quiero hablarlo bien. Es importante".

Por todo eso, concluye el rojiblanco Arvin Appia que es su mejor momento en la UD Almería: "Por fin estoy disfrutando. El entrenador y el equipo son fenomenales. Me dan una confianza tremenda. Ramazani, Sadiq y Samú me están ayudando en el campo y me animan a seguir trabajano fuerte para conseguir mi mejor nivel deportivo. Quiero aprender día a día" .