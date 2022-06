El Villarreal busca sustituir a Mandi por una de las piezas fundamentales del Almería

El conjunto indálico tiene muchos jugadores apetecibles en su plantilla para el resto de los equipos después de su ascenso a Primera

El Almería afronta el mercado de fichajes con ilusión y, podría afirmarse, también con un poco de respeto. Ilusión porque es el primer periodo de traspasos como equipo de Primera División en la administración de Turki Al-Sheikh. Respeto porque la plantilla rojiblanca está copada de mucho jugador con talento y juventud, algo que siempre termina llamando la atención de los equipos más potentes.

Desde el club indálico son conscientes de esta situación y el propio Mohamed El Assy reconocía semanas atrás, en entrevistas a medios árabes, que para que el Almería crezca serían necesarias más ventas como la de Darwin Núñez. Precisamente en esa ocasión desveló su intención de que Sadiq Umar se convirtiera en la venta más cara en la historia del Almería este mismo verano. El nigeriano, por su parte, ha manifestado su deseo de continuar esta temporada defendiendo los colores rojiblancos.

No solo ha llamado la atención de otros clubes la máxima estrella del Almería, si no que también se han fijado en otros jugadores como, por ejemplo, Largie Ramazani. El extremo belga es uno de los futbolistas más prometedores de la plantilla y por eso se ha interesado el Mónaco en hacerse con sus servicios. Eso sí, el Almería no tiene ninguna necesidad de vender y, en caso de hacerlo, lo hará a precios altos.

El Villarreal sigue a Chumi como potencial sustituto de Mandi



Esto es lo que podría ocurrir con una de las piezas fundamentales para Rubi a lo largo de toda la recién terminada temporada. Según apuntan desde Villarreal, el conjunto groguet se habría interesado en hacerse con Chumi, central de la UD Almería. Este interés del submarino amarillo viene dado en caso de una salida de Aissa Mandi, que no ha tenido muchos minutos esta temporada bajo las órdenes de Unai Emery.

El central gallego ha sido uno de los futbolistas más empleados por Rubi a lo largo de la temporada, incluso teniendo en cuenta que estuvo en el dique seco desde febrero hasta final de temporada. Hasta su lesión era el jugador de campo con más minutos acumulados. Con 23 años, esta temporada bajo las órdenes de Rubi ha marcado un antes y un después en su carrera. Ha pasado de ser el tercer o cuarto central de la plantilla a terminar siendo titular indiscutible. Su salida de balón y su velocidad para defender a la espalda son sus principales cualidades para destacar en LaLiga Santander.

Todo dependería de cuánto se demore la salida de Mandi del Villarreal. En ese momento se podrían activar unas negociaciones que, a buen seguro, no serán sencillas para los groguets, pues Chumi es un hombre importante y que goza de la máxima confianza de Rubi, por lo que el Almería no se deshará de él a cualquier precio.