Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 4 de fase de grupos hoy 29 de noviembre

El Mundial 2025 completó la segunda jornada en los cuatro grupos que faltaban y este domingo, en una jornada muy intensa, quedará cerrada la Main Round

El Mundial 2025 de balonmano femenino, que se está jugando en los Países Bajos y Alemania, entra en su domingo decisivo, en el que se van a jugar todos los grupos y va a quedar definitivamente cerrada una primera fase en la que los favoritos no han dado cuartel.

Los cuatro grupos que quedaban para completar la segunda jornada y que se han jugado este sábado han dejado la misma clasificación, con dos equipos con cuatro puntos y dos con ninguno. Eso significa que en la última jornada habrá duelos directos para decidir quien pasa como primero y con el máximo de puntos a la Main Round y también por saber quién queda eliminado y se marcha para casa.

Para lo primero pelearán en el grupo A Dinamarca y Rumanía, mientras que Croacia y Japón se jugarán no decir adiós antes de tiempo. El equipo nipón estuvo cerca de darle un disgusto a las rumanas, que lograron sacar al final adelante su partido.

En el Grupo B se ha vivido el partido más emocionante de la jornada y en el que Senegal casi da la sorpresa ante Suiza. Perdió de uno y serán las suizas las que se jueguen el liderato ante Hungría.

También se resolvieron de forma similar los grupos G y H, en los que Suecia y Noruega aparecen como claras favoritas, pero en los que Brasil y Angola amenazan con darles un susto. Cuba y Kazajistán apuntan, por otro lado, para decir adiós al Mundial.

Así quedan las clasificaciones de los grupos del Mundial de Balonmano femenino

GRUPO A

Rumanía 31-27 Japón

Dinamarca 35-24 Croacia

Clasificación

Dinamarca (4 puntos)

Rumanía (4 puntos)

Croacia (0 puntos)

Japón (0 puntos)

GRUPO B

Suiza 25-24 Senegal

Hungría 47-13 Irán

Clasificación

Hungría (4 puntos)

Suiza (4 puntos)

Senegal (0 puntos)

Irán (0 puntos)

GRUPO C

Alemania 38-12 Uruguay

Serbia 27-26 Islandia

Clasificación

Alemania (4 puntos)

Serbia (4 puntos)

Islandia (0 puntos)

Uruguay (0 puntos)

GRUPO D

España 26-27 Islas Faroe

Montenegro 34-25 Paraguay

Clasificación

Montenegro (4 puntos)

España (2 puntos)

Islas Feroe (2 puntos)

Paraguay (0 puntos)

GRUPO E

Austria 29-20 Egipto

Países Bajos 32-25 Argentina

Clasificación

Austria (2 puntos)

Países Bajos (2 puntos)

Argentina (0 puntos)

Egipto (0 puntos)

GRUPO F

Polonia 36-20 China

Francia 43-18 Túnez

Clasificación

Francia (2 puntos)

Polonia (2 puntos)

China (0 puntos)

Túnez (0 puntos)

GRUPO G

Brasil 28-22 República Checa

Suecia 46-13 Cuba

Clasificación

Suecia (4 puntos)

Brasil (4 puntos)

República Checa (0 puntos)

Cuba (0 puntos)

GRUPO H

Angola 34-23 Corea del Sur

Noruega 41-16 Kazajistán

Clasificación

Noruega (4 puntos)

Angola (4 puntos)

Corea del Sur (0 puntos)

Kazajistán (0 puntos)