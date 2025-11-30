Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 4 de fase de grupos hoy 29 de noviembre
El Mundial 2025 completó la segunda jornada en los cuatro grupos que faltaban y este domingo, en una jornada muy intensa, quedará cerrada la Main Round
El Mundial 2025 de balonmano femenino, que se está jugando en los Países Bajos y Alemania, entra en su domingo decisivo, en el que se van a jugar todos los grupos y va a quedar definitivamente cerrada una primera fase en la que los favoritos no han dado cuartel.
Los cuatro grupos que quedaban para completar la segunda jornada y que se han jugado este sábado han dejado la misma clasificación, con dos equipos con cuatro puntos y dos con ninguno. Eso significa que en la última jornada habrá duelos directos para decidir quien pasa como primero y con el máximo de puntos a la Main Round y también por saber quién queda eliminado y se marcha para casa.
Para lo primero pelearán en el grupo A Dinamarca y Rumanía, mientras que Croacia y Japón se jugarán no decir adiós antes de tiempo. El equipo nipón estuvo cerca de darle un disgusto a las rumanas, que lograron sacar al final adelante su partido.
En el Grupo B se ha vivido el partido más emocionante de la jornada y en el que Senegal casi da la sorpresa ante Suiza. Perdió de uno y serán las suizas las que se jueguen el liderato ante Hungría.
También se resolvieron de forma similar los grupos G y H, en los que Suecia y Noruega aparecen como claras favoritas, pero en los que Brasil y Angola amenazan con darles un susto. Cuba y Kazajistán apuntan, por otro lado, para decir adiós al Mundial.
Así quedan las clasificaciones de los grupos del Mundial de Balonmano femenino
GRUPO A
Rumanía 31-27 Japón
Dinamarca 35-24 Croacia
Clasificación
Dinamarca (4 puntos)
Rumanía (4 puntos)
Croacia (0 puntos)
Japón (0 puntos)
GRUPO B
Suiza 25-24 Senegal
Hungría 47-13 Irán
Clasificación
Hungría (4 puntos)
Suiza (4 puntos)
Senegal (0 puntos)
Irán (0 puntos)
GRUPO C
Alemania 38-12 Uruguay
Serbia 27-26 Islandia
Clasificación
Alemania (4 puntos)
Serbia (4 puntos)
Islandia (0 puntos)
Uruguay (0 puntos)
GRUPO D
España 26-27 Islas Faroe
Montenegro 34-25 Paraguay
Clasificación
Montenegro (4 puntos)
España (2 puntos)
Islas Feroe (2 puntos)
Paraguay (0 puntos)
GRUPO E
Austria 29-20 Egipto
Países Bajos 32-25 Argentina
Clasificación
Austria (2 puntos)
Países Bajos (2 puntos)
Argentina (0 puntos)
Egipto (0 puntos)
GRUPO F
Polonia 36-20 China
Francia 43-18 Túnez
Clasificación
Francia (2 puntos)
Polonia (2 puntos)
China (0 puntos)
Túnez (0 puntos)
GRUPO G
Brasil 28-22 República Checa
Suecia 46-13 Cuba
Clasificación
Suecia (4 puntos)
Brasil (4 puntos)
República Checa (0 puntos)
Cuba (0 puntos)
GRUPO H
Angola 34-23 Corea del Sur
Noruega 41-16 Kazajistán
Clasificación
Noruega (4 puntos)
Angola (4 puntos)
Corea del Sur (0 puntos)
Kazajistán (0 puntos)