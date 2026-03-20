David Puig pega el 'sorpasso' en Sudáfrica con Jon Rahm al acecho

El golfista español fue el mejor de la segunda vuelta del torneo de Sudáfrica de LIV Golf, lo cual le ha permitido colocarse en la segunda posición de la clasificación general

¡Enorme la remontada de David Puig! El español de 24 años ha sido mejor de la segunda jornada del torneo de Sudáfrica de LIV, reacción que le ha servido para colocarse en la segunda plaza de la clasificación, empatado con el sudafricano Branden Grace, a dos golpes del líder, el estadounidense Bryson DeChambeau. Y tampoco anda lejos Jon Rahm, que sigue metido en la pelea al mantenerse a tres impactos de la cabeza.

Puig, en estos momentos número 85 del mundo, cerró la ronda con una tarjeta de 64 golpes, siete bajo el par del campo situado en Steyn City, cerca de Johannesburgo, convirtiéndose de ese modo en la figura más destacada junto con el sudafricano Dean Burmester. Profundizando en cómo fue su vuelta, tenemos que el golfista catalán hizo ocho 'birdies' y solo el 'bogey' en el hoyo 14 impidió acabar con una tarjeta inmaculada que le hubiese dejado ronzando el liderato del torneo.

En cuanto a Rahm, este se mantuvo en su línea de solidez de los últimos torneos con cinco 'birdies' y un total de 66 golpes, para situarse con -11 en cuarta posición de la general. El golfista vasco quedó empatado con Burmester, el mexicano Abraham Ancer y el estadounidense Charles Howell III, líder al término de la primera sesión con DeChambeau.

El californiano, ganador el pasado domingo en Singapur, tuvo una jornada llena de sobresaltos, porque comenzó con un 'eagle', acumuló siete 'birdies', pero en el hoyo 12 cometió un doble 'bogey', lo que le impidió ganar más ventaja al frente del torneo sudafricano, que se estrena en el calendario del circuito saudí.

Sergio García pierde fuelle y Josele Ballester no termina de remontar

En cuanto al resto de españoles en liza, menos acertado que en la primera jornada estuvo el español Sergio García, que solo pudo hacer un golpe por debajo del par, para un total de -8, con cuatro 'birdies' y tres 'bogeys', por lo que pasó de la segunda posición a la decimoquinta, empatado con Josele Ballester.

Además de Ballester, que sumó seis 'birdies', tuvo una buena actuación el cuatro integrante del equipo español de los Fireballs, el madrileño Luis Masaveu, que consiguió un 'eagle' en el hoyo 10 para completar la ronda en 67 golpes y situarse en la tabla con -5.