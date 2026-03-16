El paso al frente de Jon Rahm tiene recompensa inmediata

El golfista español mantiene su buena línea en la presente campaña con un quinto puesto en Singapur que hace olvidar la irregularidad de 2025

Como cada lunes, la OWGR ha actualizado el ránking mundial de golf tras los últimos resultados del fin de semana, dando así oficialidad al nuevo paso al frente de Jon Rahm, que tras un gran inicio de temporada –incluido el título de Hong Kong del circuito LIV Golf– asciende hasta el puesto 34 de la clasificación.

El 'León de Barrika' no pudo vencer en el torneo de Singapur, pero ello no le ha impedido pasar del puesto 36 al 34. Cabe recordar que el jugador español acumula en lo que va de año un primer puesto –el mencionado en Hong Kong–, dos segundos –Riad y Adelaida– y el quinto puesto en Singapur de ayer, domingo, lo que le ha consolidado en el liderato en la general del circuito saudí.

Están siendo pasos cortos, pero seguros. Lejos de los altibajos de 2025, Rahm ha encontrado una regularidad a la que espera darle continuidad esta semana en Sudáfrica, quinta cita del calendario de LIV, con la que podría tener opciones de meterse entre los treinta mejores si hace un buen resultado.

En cuanto al resto de españoles, el catalán David Puig baja del puesto 84 al 85 y el malagueño Ángel Ayora, que descanso la pasada semana, roza el top cien, al pasar del 103 al 101. Mucho más lejos queda un Sergio García que aparece ya en la posición número 331.

Scottie Scheffler, una semana más al frente

Como si fuese ya lo más natural del mundo, el ránking sigue comandado por el estadounidense Scottie Scheffler, seguido por el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Tommy Fleetwood, segundo y tercero, respectivamente.

En cuanto a los cambios acaecidos en los primeros lugares, tenemos que la novedad en el top-10 es el salto al cuarto puesto del estadounidense Cameron Young después de su triunfo ayer en el torneo The Players del PGA Tour, uno de los más prestigiosos de la temporada. Su compatriota, Colin Morikawa, pasa del cuarto al sexto puesto y el también estadounidense Xander Schauffele, del décimo al séptimo.

La presión para aceptar el acuerdo ofrecido por el el DP World Tour

Más allá de los resultados cosechados en el campo, Rahm debe lidiar con las voces que le piden aceptar el acuerdo propuesto por el DP World Tour (circuito europeo) de cara a compaginar este con el LIV Golf, pagando previamente una multa. Así se expresaba hace días sobre ello Justin Rose.

"Ocho lo han hecho y Jon no. O sea, hay un precedente bastante sólido de que el acuerdo que proponían no era descabellado... Pero al mismo tiempo, me gustaría que Jon pagara sus multas y participara en la Ryder Cup (...) Estar en la Ryder Cup es más que una cuestión de dinero", sentenciaba.