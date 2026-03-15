Jon Rahm se cae a última hora y DeChambeau aprovecha la oportunidad

El golfista español se despidió del título en Singapur tras vivir la mitad de la última jornada metido de lleno en la pelea

Era difícil, pero el propio Jon Rahm demostró que no imposible. Pese a partir en la última jornada con tres golpes de desventaja respecto a los líderes, por momentos pareció que el golfista de Bilbao estaba en disposición de asaltar el título en el torneo de Singapur del circuito LIV Golf; sin embargo, un par de errores en los últimos hoyos le dejaron sin opción.

Ya sin el de 'Barrika' en la pelea, fue el estadounidense Bryson DeChambeau quien se adjudicó el campeonato al imponerse en el desempate al canadiense Richard T. Lee, novato y sin equipo en el circuito, quien tuvo todo de cara en el hoyo definitivo para conseguir la victoria, en una jornada marcada por las interrupciones que provocó la tormenta.

A sus 32 años, un DeChambeau ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024 sumó su cuarta victoria en el circuito saudí de golf, en el cual no pudo completar su doblete Rahm tras vencer hace un semana en Hong Kong. El vasco concluyó quinto mientras que el castellonense Josele Ballester acabó en sexta posición, a cinco impactos del campeón.

Entrando en lo que fue el desarrollo de la cuarta y última vuelta, tenemos que esta estuvo condicionada por la lluvia, la cual obligó a hacer varios parones y a que los jugadores de cabeza tuvieran que desplegar los paraguas en los últimos dos hoyos, cuando la organización optó por no volver a interrumpir el juego.

DeChambeau y Lee consiguieron finalizar la ronda en cabeza con -14 después de que el chileno Joaquín Niemann se hundiera en el segundo tramo del recorrido y desperdiciara tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores. En el desempate, el californiano envió la bola al agua en la salida, con lo que concedió una clara ventaja al jugador de origen surcoreano, de 25 años, para estrenar su palmarés en LIV y convertirse en el primer novato sin equipo en conquistar un torneo.

El de Barrika tropieza en el momento clave

Lee, quien se convirtió en 2007 en el segundo jugador más joven en participar en el Abierto de Estados Unidos con 16 años, no aprovechó el error de su contrincante y falló dos ‘putts’ sencillos, el último a menos de un metro del hoyo, para entregar la victoria a DeChambeau, el jugador más emblemático del circuito junto con Rahm.

El español acabó con -10 después de una vuelta en la que se mantuvo en la pugna por el título en la primera mitad del recorrido después de hacer tres ‘birdies’. Pero un doble ‘bogey’ en el 15 enterró las opciones de 'Rahmbo' de repetir la victoria en un torneo, algo que no conseguía desde enero de 2023.

Ballester, pisando los talones a Jon Rahm

Ballester tuvo una destacada actuación en la última ronda y con seis ‘birdies’ y dos ‘bogeys’ acabó sexto con -9, su mejor puesto esta temporada. Sus compañeros de los Fireballs, David Puig y Sergio García, terminaron con -4 y con el par del campo, respectivamente.

Además de Lee, la sorpresa del torneo fue Westwood, uno de los viejos ‘rockeros’ del circuito con 52 años, quien finalizó tercero, con -12, por delante de Niemann, quienes encararon la última ronda como líderes. Westwood, quien llegó a desbancar como número uno del ránking mundial a Tiger Woods en 2010, aspiraba a volver a ganar un torneo desde 2020, pero no pudo rematar la gesta.