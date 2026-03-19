Sergio García se rebela y Jon Rahm le sigue la corriente

Los golfistas españoles han comenzado realmente bien el torneo de Sudáfrica del circuito LIV Golf, acechando la primera posición del mismo

Muy buen comienzo el de Sergio García y John Rahm en el torneo de Sudáfrica de LIV Golf, el cual ha visto a los españoles cerrar la primera vuelta pisando los talones a los líderes del mismo, los estadounidense Bryson DeChambeau y el Charles Howell III.

En la que es la primera edición de esta competición en Sudáfrica, Sergio García se ha rebelado contra su mal comienzo de temporada para quedar a un solo golpe de la cabeza, mientras que el 'León de Barrika' está dos por detrás.

DeChambeau, ganador el pasado domingo en Singapur, junto con Howell III, fueron los más sólidos con una tarjeta de 63 golpes, ocho bajo el par del campo situado en Steyn City, cerca de Johannesburgo, marcando así el paso para todos los aspirantes a hacerse con el título.

Sergio García y un golpe de ensueño

Justo por detrás de los líderes se situó Sergio García, que hizo siete 'birdies', el último con un putt de más de quince metros con el que se resarció del fallo cometido en el hoyo anterior, que no logró embocar a pesar de tener la bola a un metro del agujero. Empatado a -7 con Sergio García quedó Branden Grace, uno de los componentes del nuevo equipo Southern Guards, compuesto íntegramente por sudafricanos.

También Rahm tuvo un comienzo prometedor, con seis 'birdies' que reafirmaron el buen estado de forma del golfista vasco en esta nueva temporada en la primera ocasión en la que juega en el continente africano en sus diez años de profesional. El líder de la general de LIV se mostró muy regular y cerró con un -6 para revalidar su aspiración a pujar por el título, después del que ya consiguió en Hong Kong.

El resto de participación española en el LIV de Sudáfrica

Nada lejos de Sergio García y Jon Rahm se sitúa el catalán David Puig, que fue otro de los que cuajó una buena actuación al cerrar la primera vuelta con -5, a tres golpes de los líderes. Algo más distanciados quedaron sus compañeros de equipo en los Fireballs Josele Ballester, con -2, y Luis Masaveu, con -1.

La presencia de LIV en Sudáfrica, en la quinta cita de la temporada, ha despertado un notable interés, con la venta de unas 100.000 entras para las cuatro jornadas. Es justo lo que busca el circuito saudí, abrir nuevas puertas que supongan un espaldarazo financiero.