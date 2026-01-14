España en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 | Jugadores, grupo, fechas y partidos de fase de grupos

España llega con confianza a este Europeo de Balonmano Masculino 2026 pese a estar en pleno cambio generacional

La selección española masculina de balonmano afronta un Europeo 2026, que se celebra en Dinamarca, Suecia y Noruega, con ganas de revancha después de caer en la primera fase del último torneo continental y de defraudar en la segunda fase del Mundial celebrado el pasado año.

La medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 palió en algo estas decepciones, pero el gran cambio generacional tras esta cita olímpica lo han empezado a notar y sólo ahora, ya con algunos mimbres de esa gran generación que viene detrás, se empieza a ver la luz.

En este tiempo se han retirado o han dicho adiós a la selección Viran Morros, Gedeón Guardiola, Jorge Maqueda... Una renovación que todas las selecciones hacen y que ponía punto final a una década gloriosa y a unos éxitos a los que muy pronto se quiere volver.

"Mucho tiempo hemos hablado de equipo de renovación, pero no era tal, íbamos haciendo pequeños cambios y ahora sí que llevamos dos años que verdaderamente estamos haciendo unos cambios importantes y que necesitan de paciencia para obtener resultados”, avisaba el seleccionador nacional, Jordi Ribera, que está comandando este complicado proceso de transformación.

Junto a él aún quedan algunos con una amplia experiencia como los hermanos Dujshebaev, Aleix Gómez, Terrafeta, Casado... a los que se añaden jóvenes como los dos del Granollers, el central Natan Suárez y el lateral zurdo Marcos Fis. Ellos son junto al sevillano del Stuttgart Antonio Serradilla, campeón de Europa con el Magdeburgo el pasado año, o el meta del n antes Nacho Biosca las grandes novedades de la convocatoria de 18 que Ribera se ha llevado a tierras nórdicas.

Convocatoria y jugadores de España para el Europeo de balonmano masculino 2026

El seleccionador masculino de balonmano, Jordi Ribera, se llevó a 18 hombres a la preparación y, tras jugar el Torneo Internacional de España el pasado fin de semana, ha mantenido a los 18 convocados para jugar el Europeo 2026, por lo que deberá hacer convocatorias antes de cada partido. Estos son los jugadores que estarán en este Campeonato de Europa:

Porteros: Nacho Biosca (HBC Nantes/FRA) y Sergey Hernández (Magdeburgo/ALE)

Centrales: Natan Suárez (Sporting Lisboa/POR) e Ian Tarrafeta (Nantes/FRA)

Lateral derecho: Marcos Fis (Fraikin Granollers), Imanol Garciandia (Pick Szeged/HUN) y Alex Dujshebaev (Kielce/POL)

Lateral izquierdo: Daniel Dujshebaev (KS Kielce/POL), Antonio Serradilla (Stuttgart/ALE), Jan Gurri (Sporting Lisboa/POR) y Agustín Casado (Montpellier/FRA).

Extremo derecho: Aleix Gómez (Barça) y Kauldi Odriozola (Nantes/FRA)

Extremo izquierdo: Ian Barrufet y Dani Fernández (Barça)

Pivote: Javier Rodríguez (Benfica/POR), Víctor Romero (Sporting Lisboa/POR) y Abel Serdio (Wisla Plock/POL).

Grupo de España, fechas y partidos de fase de grupos del Europeo 2026

España arranca su participación en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 el jueves 15 de enero, con un duelo ante Serbia que se disputa a las 18:00 horas en Herning (Dnamarca). Ahí jugará toda la primera fase, donde también se enfrenta a Austria y Alemania en estas fechas y horarios:

Grupo A

15 de enero (jueves) – Jornada 1

18:00 España vs Serbia

20:30 Alemania vs Austria

17 de enero (sábado) – Jornada 2

18:00 Austria vs España

20:30 Serbia vs Alemania

9 de enero (lunes) – Jornada 3

18:00 Austria vs Serbia

20:30 Alemania vs España