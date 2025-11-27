España - Islas Feroe de Balonmano femenino - Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la selección española, Las Guerreras en el Mundial de Balonmano 2025

La selección española femenina de balonmano afronta, tras ganar a Paraguay, su segundo encuentro en este Mundial 2025

España tuvo un debut tranquilo y discreto en el Mundial de Balonmano femenino que se está disputando en Países Bajos y Alemania. La victoria ante Paraguay se solucionó en apenas diez minutos, en los que las Guerreras se escaparon con un parcial de 7-1 que luego gestionaron el resto del partido.

Las pupilas de Ambros Martín dejaron algunas carencias, aunque el encuentro sirvió para darse confianza e ir conjuntándose, ya que han tenido muy poco tiempo para preparar este campeonato. "En líneas generales estamos satisfechos por empezar un gran campeonato con una victoria, pero tenemos que mejorar en los siguientes partidos, porque creo que somos capaces de hacerlo bastante mejor. Este tipo de partidos, en los que quizá no juegas tan bien, es fundamental sacarlos adelante", afirmaba el entrenador de Lanzarote al final del encuentro.

Ese próximo encuentro llega este viernes ante las Islas Feroe, un equipo a priori inferior, pero que le complicó bastante la vida a Montenegro, la gran favorita del grupo de España. Las balcánicas ganaron por 32-27 gracias a las 17 paradas de la portera de origen francés Armelle Attingré. El equipo nórdico apretó y llegó al descanso con el partido muy abierto (15-13), lo que delata su peligrosidad.

España deberá ganar para tener opciones de cara a la Main Round y poder luchar por el liderato del grupo con las montenegrinas. "Es un equipo con un juego muy dinámico. No tiene jugadoras muy grandes, pero son muy móviles y mueven muy rápido el balón, por lo que habrá que estar muy atentas en defensa para evitar que nos ganen los espacios", advierte sobre las Islas Feroe el seleccionador español.

A qué hora es el España - Islas Feroe del Mundial de Balonmano

El partido entre España y Islas Feroe del Mundial de Balonmano femenino se juega este viernes, 28 de noviembre, a las 20:30 horas (horario peninsular español).

Dónde ver por TV el España - Islas Feroe

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de Balonmano y retransmitirá todos los partidos de España, así como otros duelos interesantes de este torneo. Por tanto, el duelo entre España e Islas Feroe se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte, además de por la plataforma RTVE Play.

Dónde seguir online el España - Islas Feroe

También podrá seguir el encuentro entre las selecciones de España y Islas Feroe a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta en directo de todo lo que ocurra durante el segundo partido de las Guerreras en el Mundial de Balonmano 2025.