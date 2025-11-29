España - Montenegro de Balonmano femenino - Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la selección española, Las Guerreras en el Mundial de Balonmano 2025

España cierra la fase de grupos del Mundial de balonmano femenino 2025 ante Montenegro, un duro rival que llega después de la sorprendente derrota hispana ante Islas Feroe

La derrota de las Guerreras ante las Islas Feroe (25-27) ha dinamitado sus opciones en el Mundial 2025 de balonmano femenino que se está jugando en Alemania y Países Bajos. Una derrota, con la que en principio no contaban, obliga a ahora a las pupilas de Ambros Mastín a ganar a la gran favorita del grupo, Montenegro, para poder pasar con puntos a la fase siguiente y tener alguna opción de alcanzar los cuartos de final.

El equipo español contaba en la previa del Mundial con las victorias ante Paraguay e islas Feroe y en tener que jugarse el liderato con Montenegro. Pero ahora están obligadas a puntuar para no decir adiós en la Main Round antes incluso de comenzarla.

España y Montenegro no se enfrentan desde hace tres años, fue en el anterior Europeo y significó el debut para ambas. Entonces, la victoria (30-23) fue para Montenegro, que ha ganado cómodamente sus dos primeros partidos ante Islas Feroe y Paraguay y llega como claro favorito a éste. Paula Arcos y Kaba Gassama ya jugaron aquel encuentro, pero el equipo español está muy cambiado con respecto a aquel.

Las Guerreras tendrán que apelar a su mejor jugadora en ataque, Danila So Delgado, y a las paradas de Lucía Prades, que cumplieron frente a ISlas Feroe; pero también necesitará la aportación de Maitane Etxeberria, Jennifer Gutiérrez, Alicia Fernández o las hermanas Lysa y Lyndie Tchaptchet, que deberán elevar el nivel para poder cambiar el rumbo del equipo español.

"Es un partido donde debemos demostrar carácter, donde debemos demostrar que hemos superado el duro golpe del partido contra Islas Feroe y que vamos a luchar por lo menos para tener dos puntos en la Main Round", señalaba el seleccionador español, Ambros Martín, quien cree que puntuar "significaría muchísimo" para España.

A qué hora es el España - Montenegro del Mundial de Balonmano

El partido entre España y Montenegro del Mundial de Balonmano femenino se juega este domingo, 30 de noviembre, a las 18:00 horas (horario peninsular español) en el SWT Arena de Tréveris (Alemania)..

Dónde ver por TV el España - Montenegro

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de Balonmano y retransmitirá todos los partidos de España, así como otros duelos interesantes de este torneo. Por tanto, el duelo entre España y Montenegro se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte, además de por la plataforma RTVE Play.

Dónde seguir online el España - Montenegro

También podrá seguir el encuentro entre las selecciones de España y Montenegro a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta en directo de todo lo que ocurra durante el tercer partido de las Guerreras en el Mundial de Balonmano 2025.