España - Serbia de Balonmano | Horario, canal y donde ver en TV a los Hispanos en el Europeo Masculino 2026

La selección española tiene un complicado debut ante Serbia en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

La selección española masculina de balonmano tratará de empezar con buen pie en el Europeo 2026 que se disputa en Dinamarca, Suecia y Noruega en un complicado encuentro ante Serbia, una selección con la que se ha visto en varias ocasiones en los últimos meses con resultados igualados y dispares.

No es la mejor forma de empzar un campeonato, pero es que el grupo de los Hispanos no tiene rivales flojos. Tras Serbia llega Austria, la selección que les echó en el último torneo continenral, y Alemania, la que le ganó en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Ahora todos compartimos un primer sueño, que es ganar el partido inicial. Cuando termine, llegará el segundo, que será vencer a Austria. Ir paso a paso, partido a partido, es algo que siempre nos ha funcionado y es el camino que debemos seguir”, señala Jordi Ribera, en Dinamarca, en la previa del encuentro de este jueves.

De Serbia se conoce todo o casi, ya que hay un cambio fundamental: la llegada de su nuevo seleccionador, el español Raúl Fernández. Jugadores como el pivote Mijajlo Marsenic o el extremo izquierdo Nemanja Ilic destacan en un conjunto muy equilibrado y de un nivel similar al español.

"Va a ser un campeonato muy bonito y muy intenso, así que esperamos comenzar bien, coger confianza y lograr esos primeros resultados que nos ayuden a construir una base sólida de cara al resto del torneo. Para eso, hay que empezar con todo y no dejarse nada”, avisa el capitán de los Hispanos, Alex Dujshebaev, todo un veterano que se ha encargado de concienciar de lo que viene a los jóvenes.

Entre ellos se encuentran dos hijos de dos mitos del balonmano español y mundial: Barrufet y Fis. Especial fe se ha puesto en Marcos Fis, hijo del internacional español de origen cubano Julio Fis, que debut hace unos meses cuando apenas había cumplido los 18 años y que ya está demostrando su gran nivel en la Liga Asobal con el Granollers. Aparte de él, su compañero de equipo Natan Suárez, además del andaluz Antonio Serradilla o del portero Nacho Biosca se estrenan también en una gran competición internacional.

A qué hora es el España - Serbia de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Serbia este jueves en el debut de ambos en la fase de grupos del Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026. El duelo entre españoles y serbios está previsto para las 18:00 horas -hora peninsular española- en la localidad danesa de Herning. También este jueves, a las 20:30 horas, se disputa el otro partido del Grupo A entre Alemania y Austria.

Dónde ver por TV este España - Serbia del Europeo de Balonmano Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los Hispanos de Jordi Ribera.