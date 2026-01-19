Los Hispanos se conjuran para su final ante Alemania en el Europeo 2026 de Balonmano: "Eso nos da todavía más ganas"

Odriozola y Casado fueron dos de los que sufrieron ante los germanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora tienen la posibilidad de la revancha

España juega este lunes su primera 'final' en el Europeo de Balonmano 2026 en un partido que, cuando conoció el sorteo, se marcó como clave para decidir quien sería primero de grupo, pero que con la derrota de Alemania ante Serbia será clave para seguir vivos en el campeonato.

Si las apuestas antes del Europeo serían favorables para los germanos, ahora todo ha cambiado. Alemania sufrió mucho para derrotar a Austria en su debut y perdió con Serbia en su segundo partido, mientras que los Hispanos, pese a estar aún creciendo como equipo, derrotaron a los serbios y ganaron con cierta comodidad a los austriacos. Todo ello gracias a una gran defensa.

Eso les hace llegar a este partido con confianza en sí mismos y en que pueden doblegar a un conjunto tan potente como el alemán. Y los que llevan aquí más tiempo aún recuerdan las semifinales vividas ante Alemania hace dos años en los Juegos Olímpicos de París 2024 y claman revancha.

“Estamos con buenas sensaciones y con mucha confianza. Saldremos a darlo todo para ganar el partido. Venimos de un duelo muy duro ante ellos en las semifinales, donde nos ganaron por un gol, y eso nos da todavía más ganas. El equipo está bien, en una buena dinámica, y el objetivo es seguir creciendo y hacer un gran partido”, les avisaba un Kauldi Odriozola que vivió aquella semifinal en París, que relegó a España a la lucha por el bronce, algo que finalmente conseguiría.

Más distancia con ese duelo pone Agustín Casado, que se centra en el presente. “En el deporte cada partido es diferente. El encuentro de los Juegos Olímpicos fue en otro contexto, en otro campeonato y además, se trataba de una semifinal. Este partido es distinto, aunque desde fuera pueda verse como una revancha”, señalaba el andaluz.

Lo que sí es este España-Alemania para el central de Carboneras es una final. “Para nosotros es un partido a vida o muerte ante un rival al que conocemos bien y que tiene un gran equipo. Nosotros también hemos demostrado nuestro nivel y sabemos que será un partido muy duro. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ganar el partido y pasar a la Main Round con puntos, si es posible, para seguir avanzando en el campeonato”, añadía.

Casado y Odriozola confían en la fortaleza de España

Odriozola tenía claro que en un grupo tan duro, el más fuerte del Europeo 2026, no se les iba a permitir relajarse. “Desde que conocimos el grupo sabíamos que necesitábamos un plus de motivación. Siempre que vienes con la selección a un torneo de este nivel la motivación es máxima, pero la dificultad del grupo nos exigía todavía más. Creo que lo estamos demostrando sobre la pista, con dos actuaciones muy sólidas. Nos queda un paso más, vamos a prepararlo bien y lo daremos todo para intentar ganar. (...) El equipo está con confianza y vamos a luchar hasta el final para conseguir la victoria”, sentenciaba el internacional español.

Unas palabras motivantes que comparte Casado, quien ve a España con capacidad de ganar a Alemania y no cree que los partidos previos de los germanos puedan condicionar éste.

“El equipo está bastante bien. Hemos realizado dos grandes partidos ante rivales muy duros y, aunque llegar al último día sin estar todavía clasificados supone un pequeño golpe, éramos conscientes del grupo que nos había tocado y de la dificultad de los tres encuentros. Todo está muy abierto y sabemos que debemos hacer un gran partido para lograr la clasificación”, reconoce el almeriense.