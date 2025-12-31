Antony protagonista, Tadej Pogacar mejor deportista del año, los deseos de Laporta para 2026... Así vienen las portadas del 31 de diciembre de 2025

El Real Betis, Joan Laporta y Luis de la Fuente son los protagonistas de las portadas en este último día del año

Las portadas de los principales periódicos deportivos este miércoles 31 de enero de 2025 deja al Real Betis regresando con ilusión del parón invernal, con un Antony que va a por todas. Como broche final al año y al ser un día especial, también se ha homenajeado a los mejores deportistas y equipos, además de los propósitos y deseos de año nuevo de Joan Laporta y Luis de la Fuente.

'Año nuevo...' es el titular en la portada de hoy en ESTADIO Deportivo, con un Betis con la ilusión renovada tras el parón de invierno y tras la operación de Isco, apuntando ya al 2026 con Antony como gran protagonista. Comparte portada con 'Sofyan Amrabat peligra', debido a una oferta de Arabia Saudí que atrae al Fernerbahçe y hace dudar al centrocampista bético.

En la prensa nacional, la portada de Marca la protagoniza Tadej Pogacar, arrasando en 'Los 100 del Deporte' de este año. El ciclista se marca un objetivo claro: ''ganar el Tour, no contar cuantos tengo''. En cuanto a mejor española, se impone la olímpica María Pérez. Comparte portada con las polémicas palabras de Iñaki Williams: ''Jugar en Arabia es una mierda''. En AS, Luis de la Fuente concede una entrevista en vísperas del comienzo del año del Mundial: ''Dios quiera que Carvajal y Rodrigo se recuperen a tiempo'' y asegura que ''pelearemos por el Mundial''.

En Sport, Laporta es el tema de apertura de, que le desea al 2026 un año ''de buen fútbol y como más títulos'' y que a unas semanas de convocar elecciones tiene fe en que sea ''una fiesta de la democracia y con una gran participación''. También destaca en portada una entrevista a Jesús Calleja que asegura que ''los coches del Dakar parecen de Fórmula 1''.

En Mundo Deportivo ocupa el papel principal María Pérez, como mejor atleta fuera del estadio asegurando que ''un marchador vive como un soldado'' y que llegará a L.A 2028 para luego ser madre. También hacen un resumen al año deportivo. En el valenciano Super Deporte hacen un homenaje a la afición bajo el titular ''Se lo debéis'', tras un entrenamiento a puerta abierta ante más de 5.000 personas a pasar de la mala situación. En el catalán L'Esportiu la portada la toma Ter Stegen, que se ve en la encrucijada de elegir si se queda en el Barcelona o busca una salida en el mercado de invierno para poder llegar al Mundial.