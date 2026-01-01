El comienzo de 2026, el posible fichaje de Evan Ferguson por el Real Betis, la lesión de Mbappé...así vienen las portadas

El año nuevo, la planificación de la plantilla y los objetivos del conjunto de Manuel Pellegrini en el mercado, además del duro palo con la baja del delantero del Real Madrid para las próximas semanas ocupan las principales portadas deportivas

El 2026 ya está aquí y con ello, noticias de importante calibre en el mundo del fútbol. De esta manera, el Real Betis sigue perfilando su plantilla y mirando al mercado de fichajes con el objetivo de mejorar el equipo de Manuel Pellegrini, con el nombre de Evan Ferguson como una oportunidad de mercado. No obstante, otro de los temas que es portada a nivel nacional es la lesión de Mbappé, que ha sufrido un esguince en su rodilla izquierda y que lo tendrá apartado para las próximas semana, pese a que algunos medios no lo descartan para la Supercopa.

Evan Ferguson, nueva opción en el mercado del Real Betis

El Real Betis sigue moviendo ficha en el mercado de fichajes de cara a las siguientes ventana donde pueda reforzar la plantilla de Manuel Pellegrini, al que su afición le puso un sobresaliente por el 2025 que firmaron. Por ello, el equipo verdiblanco se ha fijado en Evan Ferguson, futbolista de 21 años del Brighton cedido en la Roma. En lo que llevamos de temporada, el jugador ha disputado un total de 18 partidos, entre la Serie A y la UEFA Europa League, firmando dos goles y dos asistencias. De esta manera, el delantero podría realizar su llegada a España y a LaLiga EA Sports por primera vez en su carrera, a un club que podría dar salida al Chimy Ávila en esta ventana de traspasos.

Mbappé comienza de la peor manera el 2026

Kylian Mbappé recibió muy malas noticias en el día de ayer. El jugador fue sometido a pruebas médica que le diagnosticaron un esguince en su rodilla izquierda. De esta manera, el Real Madrid pierde a su principal goleador, de momento, para el encuentro de este domingo contra el Real Betis, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Xabi Alonso no podrá contar con uno de sus mejores jugadores para el partido inaugural en el Santiago Bernabéu, por lo que se abre la puerta a la opción de Gonzalo García en el once inicial, a la espera de lo que decida el técnico tolosarra. Además, el internacional con Francia podría estar de baja tres semanas, por lo que no podría disputar la Supercopa de España de la semana que viene, en la que el conjunto blanco se verá las caras con el Atlético de Madrid en semifinales.

Laporta desvela sus deseos para el presente año

Por último, Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló en el Diario Sport para desvelar sus deseos de cara al 2026, tanto en el ámbito deportivo como institucional en la entidad azulgrana: "Al nuevo año le pido que durante esta temporada sigamos jugando bien y ganemos más títulos para que los culés de todo el mundo sean felices. Espero que las elecciones a la presidencia del FC Barcelona sean una fiesta de la democracia con una gran participación de los socios y las socias del Barça. Paz y solidaridad en todo el mundo y salud para todo el mundo".