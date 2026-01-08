La goleada del Barcelona ante el Athletic, el derbi de la Supercopa, el sorteo de Copa y la venta del Sevilla... así vienen las portadas

La manita que los de Flick le endosaron a los de Valverde en la primera semifinal de la Supercopa es la gran protagonista en casi todas las cabeceras deportivas nacionales

Las portadas de la prensa deportiva de este jueves 8 de enero vienen marcadas por la Supercopa de España y la Copa del Rey. En primer lugar, la goleada que el FC Barcelona le endosó al Athletic Club en la primera semifinal de la competición que se está disputando en Arabia Saudí (5-0) es la gran protagonista en casi todas ellas, mientras que los emparejamientos del sorteo del torneo del KO celebrado ayer también ocupa un lugar trascendental en las distintas cabeceras de nuestro país.

En ESTADIO Deportivo hemos decidido abrir con una opción del Sevilla FC en el mercado de fichajes. Se trata de Martín Ortega. El lateral que quería Cordón por Juanlu en verano, ha quedado libre y podría retomarse el interés del Sevilla si se consigue colocar al canterano. Asimismo, la Copa del Rey adquiere protagonismo en nuestra cabecera con el emparejamiento del Betis con el Elche de Sarabia en los octavos de final. El cómodo triunfo culé frente al conjunto vasco y un ofrecimiento al Betis son otros de los temas que tratamos en la misma.

Sólo el diario AS ha decidido no darle su cabecera al Barça y apostar por abrir con la previa del derbi madrileño que se disputa hoy en tierras árabes correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa de España. Mientras tanto, MARCA también le ha dado su portada al equipo de Flick ante semejante recital ofrecido frente al cuadro bilbaíno. Asimismo y además de abordar el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, este diario trata en su cabecera la venta del Sevilla FC anunciando la cantidad que vale el club: 500 millones de euros.

Ya en la prensa catalana, tanto SPORT como MUNDO DEPORTIVO se rinden al espectáculo culé ofrecido en Yeda con dos portadas en las que el brasileño Raphinha adquiere el protagonismo principal.

En la prensa internacional, L'EQUIPE abre con esquí al pino y la previa del PSG-Olympique de Marsella, A BOLA lo hace con el triunfo copero del Braga frente al Benfica (1-3) y LA GAZZETTA DELLO SPORT lo hace con el triunfo del Inter de Milán ante el Parma (0-2) para asentarse en el liderato.

Estas son las principales cabeceras deportivas de la prensa nacional e internacional de este jueves 8 de enero de 2026.