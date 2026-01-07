El Sevilla podría retomar un viejo deseo del pasado verano que se ha puesto a tiro gratis

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 8 de enero de 2026

OPORTUNIDAD A COSTE CERO

Martín Ortega, el lateral que quería Cordón por Juanlu en verano, ha quedado libre y podría retomarse el interés del Sevilla si se consigue colocar al canterano

PATSON DAKA, OFRECIDO

El zambiano, que acaba contrato con el Leicester en junio, ha sido ofrecido al Betis en este mercado

EL BARÇA SE PASEA EN ARABIA (5-0)

Pésimo partido de un Athletic que ya había bajado los brazos tras encajar cuatro goles antes del descanso

EL BOMBO COPERO FAVORECE AL BETIS

Los de Pellegrini se enfrentarán al Elche en La Cartuja en los octavos de la Copa del Rey