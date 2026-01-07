La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 8 de enero de 2026
El Sevilla podría retomar un viejo deseo del pasado verano que se ha puesto a tiro gratis
Estadio Deportivo1 min lecturaSin comentarios
La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 8 de enero de 2026
OPORTUNIDAD A COSTE CERO
Martín Ortega, el lateral que quería Cordón por Juanlu en verano, ha quedado libre y podría retomarse el interés del Sevilla si se consigue colocar al canterano
El zambiano, que acaba contrato con el Leicester en junio, ha sido ofrecido al Betis en este mercado
EL BARÇA SE PASEA EN ARABIA (5-0)
Pésimo partido de un Athletic que ya había bajado los brazos tras encajar cuatro goles antes del descanso
EL BOMBO COPERO FAVORECE AL BETIS
Los de Pellegrini se enfrentarán al Elche en La Cartuja en los octavos de la Copa del Rey