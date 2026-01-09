El pase del Real Madrid, el Clásico en la Supercopa de España y el freno a la salida de Fábio Silva en Alemania, así vienen las portadas hoy

Las portadas de este viernes 9 de enero llegan cargadas de fútbol, especialmente con la Supercopa de España que se está disputando en Arabia Saudí

Las portadas del viernes 9 de enero se hacen eco, como es lógico, del resultado del encuentro que disputaron este pasado jueves Atlético de Madrid y Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Los de Xabi Alonso, tras su triunfo por 1-2, han posibilitado el tercer Clásico consecutivo en una final de Supercopa de España que se disputará el próximo domingo.

La Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona

El diario Marca apuesta por una foto de Fede Valverde y un 'A la final con sufrimiento' para su portada de este viernes. En el diario AS apuestan de nuevo por Fede Valverde pero acompañado de Rodrygo para celebrar uno de los tantos del encuentro ante colchoneros. El titular de su portada es 'Sufrir es ganar'.

El Clásico en la Supercopa de España

En Mundo Deportivo hablan de un Barcelona 'En Racha' y lo justifica por la media de tres goles por partido que tienen los culés. Además, suman cinco partidos sin recibir un tanto. En el diario Sport, con una imagen de Vinicius cayendo al suelo ante la presión de un jugador del Atlético de Madrid, van al grano con su titular: 'Habrá Clásico' titulan.

La portada de ESTADIO Deportivo

En nuestra portada de ESTADIO Deportivo traemos una imagen a toda página de Fábio Silva, quien este pasado jueves no quiso mojarse sobre si ha tenido alguna llamada del Real Betis ante la pregunta de nuestros compañeros y que a través del director deportivo del Borussia Dortmund, frena a los equipos interesados en el ex de Las Palmas.

Además, asegura el director deportivo del cuadro alemán que no tiene intención de desprenderse de él. Titulamos con un 'Frenado'. En clave del Sevilla, nos hacemos eco de las palabras de Alexis Sánchez este pasado jueves en rueda de prensa y en la que deja claro su futuro: "Si no quisiera estar aquí no habría venido al Sevilla", afirmó el chileno. Además, desveló ofertas de Brasil y Chile para sacarlo de Nervión.