30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 19 de abril de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo de este domingo abre con la victoria de la Real Sociedad en la final la Copa del Rey contra el Atlético celebrada en Sevilla; Cordón, Amrabat y la reacción del Betis, otros protagonistas

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 19 de abril de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 19 de abril de 2026ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 19 de abril de 2026.

Final de la Copa del Rey: Sueño Real en Sevilla

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey en La Cartuja al imponerse en los penaltis al Atlético de Madrid con un gran Unai Marrero después de adelantarse dos veces en el marcador; una final vibrante con Sevilla como capital del fútbol español

Interés por llevarse del Sevilla a Cordón

Dentro de un escenario pleno de incertidumbre en Nervión, clubes de México y de Arabia, y también el Mónaco, donde ya estuvo, vigilan de cerca al director de fútbol sevillista

El Betis recalcula su estrategia con Sofyan Amrabat

Las circunstancias actuales tras la eliminación europea provocan un nueva ruta que apuesta por la prudencia en operaciones como la del pivote marroquí

Encierro en la ciudad deportiva para reaccionar

Los de Pellegrini trabajan a puerta cerrada para alejarse del ruido, cambiar el chip y concentrare en Montilivi con un lema claro: "Centrados en el Girona-Betis"

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