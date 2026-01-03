Sevilla y Betis estrenan el 2026 este domingo, los nervionenses recibiendo al Levante y los verdiblancos con su visita al Real Madrid; el Barça sufre pero falla...

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 4 de enero de 2026:

El Heraldo Real...

El Sevilla recibe al Levante (14:00 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la víspera de la salida por las calles de la ciudad del Cartero Real, que a buen seguro llevará en su saco el deseo de muchos sevillistas de vivir más victorias en casa en este 2026, la primera de ellas hoy mismo.

... y los Reyes Magos

A continuación, el Betis salta al Bernabéu con la intención de regalarse el primer gran triunfo del año y dejar carbón en el banquillo de Xabi Alonso.

El Barça se lleva el derbi catalán

Los goles de Dani Olmo y Lewandowski en el tramo final dan los tres puntos al Barça; Villarreal y Celta de Vigo también ganan.