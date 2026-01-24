La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 25 de enero de 2026
El triunfo vital del Sevilla, con remontada ante el Athletic, abre la portada de ESTADIO Deportivo para este domingo, con cabida también para la previa del Betis y la victoria del Real Madrid
Tras la protesta masiva de la afición contra la directiva, el Sevilla rompió su pésima racha en el Sánchez-Pizjuán con una remontada vital contra el Athletic con goles de Peque y Akor Adams, de penalti, que permite respirar a los de Almeyda
- EUROPA OBLIGA A LA REDENCIÓN
El Betis busca en Vitoria su segunda victoria seguida en Liga para consolidar su plaza continental después del traspié contra el PAOK
- GOLPE EN LA MESA DEL REAL MADRID EN LA CERÁMICA
Los de Arbeloa se imponen al Villarreal (0-2) con doblete de Mbappé y duermen en lo más alto de la clasificación