La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 25 de enero de 2026:

El triunfo vital del Sevilla, con remontada ante el Athletic, abre la portada de ESTADIO Deportivo para este domingo, con cabida también para la previa del Betis y la victoria del Real Madrid

- RUGE NERVIÓN

Tras la protesta masiva de la afición contra la directiva, el Sevilla rompió su pésima racha en el Sánchez-Pizjuán con una remontada vital contra el Athletic con goles de Peque y Akor Adams, de penalti, que permite respirar a los de Almeyda

- EUROPA OBLIGA A LA REDENCIÓN

El Betis busca en Vitoria su segunda victoria seguida en Liga para consolidar su plaza continental después del traspié contra el PAOK

- GOLPE EN LA MESA DEL REAL MADRID EN LA CERÁMICA

Los de Arbeloa se imponen al Villarreal (0-2) con doblete de Mbappé y duermen en lo más alto de la clasificación