Sevilla y Betis se ven este domingo en el Sánchez Pizjuán en un duelo que pasa por ser el más bonito que se puede vivir en el fútbol español

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 30 de noviembre de 2025

SEVILLA FC - REAL BETIS: INSUPERABLE

El mejor derbi de España y uno de los mejores del mundo paraliza Sevilla este domingo (16:15 horas) con varias cuentas pendientes y la necesidad de ganar para luchar por sus objetivos europeos

ALMEYDA SABE LO QUE SE JUEGA

"La ambición la tengo porque yo fui hincha. Sé lo que significa vivirlo desde afuera. Esto hay que ganarlo"

ESPERA UN AMBIENTE "HOSTIL" EN NERVIÓN

"Esperamos hacer un buen partido, no caer en provocaciones y dedicarnos a jugar al fútbol"

GUERRA ULTRA Y PAZ INSTITUCIONAL

Pese al esfuerzo de los clubes por rebajar el clima de tensión se ha dado una pelea que ha dejado varios detenidos