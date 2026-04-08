El empate del Betis en Braga, las intenciones de compra de Sergio Ramos, los triunfos de Atlético y PSG en la Champions...

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 9 de abril de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 9 de abril de 2026:

Braga 1-1 Betis: La Cartuja decide

El Real Betis tira de oficio para empatar el primer envite de cuartos de final de la Europa League en Braga gracias al tanto del 'Cucho' Hernández de penalti, llevando la eliminatoria muy viva a Sevilla, donde se resolverá el próximo jueves.

Adelante, aun en Segunda

Sergio Ramos y Five Eleven Capital incluyeron en la negociación una cláusula de rebaja del 25% del precio final en la compra del Sevilla en caso de descenso a Segunda división.

El Atleti tumba a Barça en la ida

Con goles de Julián y Sorloth, el Atlético venció el primer duelo ante un Barcelona que jugó con deiz desde 44' por la expulsión de Cubarsí.

El PSG de Luis Enrique quiere más

El campeón de la Chamipons no quiere dejar el torneo y se impone al Liverpool con goles de Doué y Kvaratskhelia para encarrila las semifinales.