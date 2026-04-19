30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 20 de abril de 2026

Los contactos del Betis para el fichaje del delantero Franculino Djú presiden la portada de ESTADIO Deportivo para este lunes, con otros nombres propios: Bardghji, Patrik Mercado y Nico Guillén

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 20 de abril de 2026

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Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 20 de abril de 2026.

Movimientos por el 'killer'

El Betis ha retomado los contactos con el Midtjylland por el fichaje de Franculino Djú, delantero que enamora a Fajardo y por el que su club espera conseguir un traspaso récord en el fútbol danés, alrededor de 25 millones de euros

El Betis reactiva el interés por Roony Bardghji

El club verdiblanco vuelve a mover ficha por el joven atacante sueco del Barcelona, que a su vez maneja el nombre de Abde entre las alternativas para el costado izquierdo

El fichaje de Patrik Mercado, a punto de romperse

Desde Ecuador apuntan que su recuperación precisará un margen que no cuadra con los plazos sevillistas. "Siempre se pone difícil antes de subir de nivel", afirmó el medio

Nico Guillén le da otra razón a García Plaza

La perla nervionense, en el punto de mira del míster madrileño, cumple su misión de ayudar al Sevilla C con un golazo que confirma su valía y compromiso

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