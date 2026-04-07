La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 7 de abril de 2026
Regresa Isco, a tiempo de colaborar en la consecución de la UCL, bien clasificando los heliopolitanos como quintos en la tabla o ganando la Europa League
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 7 de abril de 2026:
- LA ANSIADA SONRISA
Ciento treinta días después de lesionarse y 98 tras su operación de tobillo, Isco vuelve a ejercitarse parcialmente con el grupo y atisba su reaparición sobre la bocina en una temporada con dos grandes objetivos aún en juego para el Betis
- UN ASUNTO DE ESTADO
LaLiga condena los "insultos, coacciones y amenazas" sufridas por los directivos y jugadores del Sevilla a la llegada de Oviedo y anuncia que denunciará los "graves hechos" en el aeropuerto y la ciudad deportiva
- MIRA HACIA ARRIBA
El 1-0 del Girona al Villarreal casi le da la salvación y lo deja a cuatro puntos del séptimo, que seguramente sea de Conference League
- "SÓLO LLORIQUEA"
Lottar Matthaüs, ex estrella del Bayern y la selección alemana, carga contra Vinícius en vísperas del cruce de cuartos de Champions contra el Real Madrid: "Provoca y se queja sin parar".