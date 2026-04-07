El cuadro hispalense espera demostrar su favoritismo para traerse un buen resultado a La Cartuja, donde se decidirá uno de los dos semifinalistas del torneo

La delegación heliopolitana, tras el entrenamiento en el escenario del choque.RBB

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 8 de abril de 2026:

- SC BRAGA - REAL BETIS (18:45 HORAS) / CAMPAMENTO BASE EN BRAGA

Los de Manuel Pellegrini, que deben aparcar sus dudas en LaLiga para recuperar su solvente versión continental, buscarán edificar en una ladera del Monte do Castro luso su asalto a la cima de la Europa League

- GUDELJ CIERRA FILAS

El capitán vuelve a señalar a los arbitrajes y, aunque entiende a la afición, pide estar "juntos" en "las ocho finales que quedan" para sacar al Sevilla de "donde no merece estar"

- MBAPPÉ AÚN CREE

El Arsenal (0-1) toma ventaja en Lisboa sobre la bocina y el ariete francés del Real Madrid devuelve a la eliminatoria a su equipo con un 1-2 que favorece, eso sí, al Bayern

- SIN ROLAND GARROS

Paula Badosa cae en Linz y está oficiosamente fuera del cuadro final del torneo de París, al que sólo accedería por invitación o por una lesión de las que le preceden.