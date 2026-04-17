30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 17 de abril de 2026

La dolorosa eliminación del Betis en cuartos de la Europa League abre la portada de ESTADIO de este viernes, que también recoge los movimientos del Sevilla en el mercado y el pase a semifinales del Rayo en la Conference

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 17 de abril de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 17 de abril de 2026ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 17 de abril de 2026.

Betis-Sporting de Braga: Del sueño al desastre

El Betis cayó eliminado en cuartos de final de la Europa League de la forma más dolorosa posible, pues, tras una gran primera media hora, se dejó remontar un 2-0 ante el Sporting de Braga en una segunda parte esperpéntica que convirtió en una pesadilla lo que parecía una fiesta

Luis Palma, extremo bajo el radar de Cordón

Autor de ocho goles y nueve asistencias en 41 encuentros en el Lech Poznan, el Sevilla tratará de convencer al hondureño pese a la intención polaca de comprarlo

Nueva renovación con futuro: ata a Miguel Sierra

El club nervionense ha alcanzado un acuerdo con la perla canterana para ampliar su contrato hasta 2029 después de haber asegurado la continuidad de Nico Guillén

El Rayo Vallecano hace historia en la Conference League

Un gol de Isi después de que el AEK llegara a igualar la eliminatoria permite a los franjirrojos lograr el pase a las semifinales y seguir soñando a lo grande con un título

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