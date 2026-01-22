La primera derrota del Betis en la presente edición de la Europa League deja además dos nuevos lesionados; en el Sevilla, todo gira en torno al mercado y la posible salida de algún canterano, aunque Cordón se muestra firme por Kike Salas

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 23 de enero de 2026:

- PAOK 2-0 Betis: Tocados

El Betis cae derrotado en Salónica y tendrá que esperar a la última jornada para certificar su pase directo a octavos de la Europa League, pero lo más preocupante son los dos nuevos lesionados que deja el duelo ante el PAOK: Aitor Ruibal y Lo Celso, que se suman a las bajas de Junior, Cucho, Isco, Riquelme, Amrabat y Bellerín, además de la duda de Antony para Vitoria.

- Cordón pone alto el listón por Kike Salas

El CSKA de Moscú ha hecho una primera oferta de unos ocho millones por el central sevillista pero el director deportivo no baja de los 20 con variables incluidas, muy lejos de lo que ofrecen los rusos; la Juventus quiere la cesión de Juanlu pero sin obligación de compra, lo que descarta, de momento, su salida en enero de Nervión.