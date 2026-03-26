La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 27 de marzo de 2026
El respaldo absoluto de la plantilla a Pellegrini abre la portada de ESTADIO de este viernes, 27 de marzo, con cabida también para la venta del Sevilla, el arrepentimiento de Guido Rodríguez y el apoyo a García Plaza en su debut
La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 27 de marzo de 2026.
- REFORZADO
La plantilla verdiblanca cierra filas en torno a Manuel Pellegrini pese al bache liguero y, en palabras de una voz autorizada como Diego Llorente, apuesta claramente por su continuidad al frente del Betis el curso venidero
- FASE CLAVE PARA LA VENTA
Hoy debe finalizar la 'due diligence' del grupo liderado por Sergio Ramos, paso previo a la oferta definitiva para la compra del Sevilla tras días de reflexión
- GUIDO RODRÍGUEZ, MUY ARREPENTIDO
El excentrocampista verdiblanco confiesa que se equivocó en la forma de gestionar su salida del Betis y que lo lleva en el corazón
La afición nervionense arropará al técnico en su debut en el banquillo al desplazarse a Oviedo alrededor de 700 sevillistas