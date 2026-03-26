El respaldo absoluto de la plantilla a Pellegrini abre la portada de ESTADIO de este viernes, 27 de marzo, con cabida también para la venta del Sevilla, el arrepentimiento de Guido Rodríguez y el apoyo a García Plaza en su debut

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 27 de marzo de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 27 de marzo de 2026.

La plantilla verdiblanca cierra filas en torno a Manuel Pellegrini pese al bache liguero y, en palabras de una voz autorizada como Diego Llorente, apuesta claramente por su continuidad al frente del Betis el curso venidero

Hoy debe finalizar la 'due diligence' del grupo liderado por Sergio Ramos, paso previo a la oferta definitiva para la compra del Sevilla tras días de reflexión

- GUIDO RODRÍGUEZ, MUY ARREPENTIDO

El excentrocampista verdiblanco confiesa que se equivocó en la forma de gestionar su salida del Betis y que lo lleva en el corazón

- APOYO MASIVO A GARCÍA PLAZA

La afición nervionense arropará al técnico en su debut en el banquillo al desplazarse a Oviedo alrededor de 700 sevillistas