La renovación de Pellegrini, España sale viva de la ida en Alemania, el contragolpe de Joan Laporta... Así vienen las portadas de la prensa deportiva

La renovación de Pellegrini con el Real Betis, el empate 0-0 ante Alemania de la Selección española de fútbol femenino y el Barcelona, Joan Laporta en concreto, protagonizan las portadas deportivas de la prensa española a 29 de noviembre de 2025.

Pellegrini renueva con el Real Betis hasta 2027

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2027 tras "seis espectaculares años" en la entidad bética porque, según dijo el entrenador de Santiago a los medios del club, "la prioridad era seguir aquí". Manuel Pellegrini terminaba su compromiso con el Betis en junio de 2026 y ahora lo ha ampliado en un ejercicio más, con lo que al término de su contrato habrá completado siete temporadas al frente del equipo verdiblanco. Pellegrini destacó que se encuentra muy satisfecho por ampliar su vinculación con el Betis tras unos años que calificó de "espectaculares" y de los que dijo que se ha logrado el apoyo de todos los estamentos de la entidad y de la hinchada "para poner al Betis donde tiene que estar una institución tan grande". La renovación de Pellegrini llega en un momento delicado para el Real Betis que ha confirmado que ni Isco ni Antony estarán disponibles para el derbi ante el Sevilla.

Alemania 0-0 España: La Selección española de fútbol femenina sale viva de Kaiserslautern

La selección española femenina de fútbol llegará al estadio Metropolitano de Madrid con las opciones intactas de revalidar el título de campeona de la Liga de Naciones después de sufrir un calvario sin consecuencias (0-0) en el duelo de ida de la final ante Alemania en Kaiserslautern. Habría que mirar muy atrás en el tiempo para encontrar cuarenta y cinco minutos en los que las españolas se vieran tan sometidas como en la primera parte, en la que fueron un juguete en manos de una selección anfitriona que no solo mereció irse al descanso ganando, sino que además opositó firmemente a golear.

Joan Laporta responde a Florentino Pérez

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha asegurado este viernes en Andorra que las declaraciones realizadas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la asamblea de socios del club blanco denotan "la barcelonitis del Real Madrid". Laporta ha acudido al Principado andorrano para la presentación de una escultura y un posterior encuentro con socios y aficionados en el marco de la publicación del libro 'Principat Blaugrana', obra del comunicador y miembro de la Comissió Social del FC Barcelona, Àlex Terés. El dirigente azulgrana ha salido al paso de las declaraciones de Florentino Pérez, quien justificó las victorias en el pasado por parte del Barcelona en los pagos realizados por el denominado "caso Negreira" "Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas, y ahora que estoy en Andorra, las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid, parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué", ha dicho.