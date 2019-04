Una duda en cada equipo en la semana del derbi

Nadie quiere perderse el derbi sevillano, uno de los partidos marcados en rojo en el calendario por ambos equipos. Además, con el aliciente de estar en juego la clasificación para la Champions y la Europa League. Setién y Caparrós podrán contar con la gran mayoría de sus jugadores, ya que ninguno debe cumplir sanción. Sin embargo, tendrán que apurar hasta el final por dos piezas fundamentales en sus esquemas: Vaclik y Canales.

Ayer el futbolista cántabro se retiraba del terreno de juego contra el Villarreal tras sufrir una dura entrada de Cáseres. El internacional español se torció el tobillo derecho a mediados de la segunda mitad, y pese a que intentó seguir tuvo que salir del campo. "Lo primero es recuperar jugadores, a ver Canales, y otros con molestias ya en el descanso. Tiene un esguince, ha sufrido golpe y torcedura. Es pronto para saber qué tiene", respondía Setién en rueda de prensa. Además, el propio jugador subió a su cuenta de Instagram a una foto en la que se puede ver el tobillo muy hinchado.

Por otro lado, Setién sí tendrá a su disposición a Junior, Joaquín, Lo Celso y Barragán. El lateral zurdo regresó de nuevo tras lesionarse en el partido de ida contra el Stade de Rennes. "Me he encontrado muy bien, ahora mismo no tengo sensaciones de molestias ni de dolor. No me quise marcar fechas de regreso, porque quizás la vez anterior eso me había frustrado un poco", afirmaba Junior tras el partido, a la vez que añadía: "Todo el que me conocía sabía que en mi mente estaba siempre el estar listo para el derbi". Por su parte, Joaquín y Lo Celso estaban apercibidos y no vieron amarilla, por lo que podrán jugar. Mismo caso es el de Barragán, que no entró en la convocatoria y está disponible.

En el bando contrario, los de Nervión siguen teniendo como duda al checo Vaclik. Todavía no ha terminado de recuperarse de la lesión que le está impidiendo competir, y Soriano y Díaz ya han ocupado la portería sevillista en su ausencia. En el entrenamiento matinal, Vaclik no se ha entrenado con sus compañeros y seguirá siendo duda hasta el final. Por otro lado, sí han estado Jesús Navas y Escudero, que se perdieron el choque de Valladolid por sanción y pueden ser de la partida en el derbi. También ha estado Nolito, después de reintegrarse con sus compañeros desde hace algunos días. Tampoco se perderán la cita André Silva, Carriço y Arana, que estaban también en peligro por perderse el partido por sanción.