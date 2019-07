Monchi, convencido para saltarse su regla

Era un viejo deseo de Monchi que al fin, tras más de un mes de negociación, y varios años después de intentar por primera vez su fichaje, ha hecho realidad. Con Fernando Reges, el director deportivo del Sevilla ha buscado "un jugador específico, con físico, pero también con buena salida de balón". Es decir, rendimiento inmediato en una posición clave para el estilo de juego de Julen Lopetegui. Por ello, no ha mirado su edad, haciendo una excepción en su habitual política de fichajes.

Y es que, no acostumbra el de San Fernando a contratar futbolistas de esa veteranía. El pivote brasileño ha aterrizado en Nervión con 31 años y este mismo mes, el día 25, celebrará su 32º aniversario. Una 'rara avis' dentro de la forma de proceder de un Monchi que fue variando su política de contrataciones a medida que el equipo se consolidaba y crecía.

Tomando como barrera la treintena, sólo han arribado de su mano trece jugadores que alcanzaran esa edad, destacando que tres de ellos formasen parte de su primera planificación, allá por el verano del 2000, con el Sevilla en Segunda división. Para buscar el ascenso, el ex cancerbero fichó a Loren (30), Pablo Alfaro y Taira (31).

Buscaba con ellos experiencia y rendimiento por encima de cualquier otra consideración, como al verano siguiente con Tomás Hervás (30), en 2002 con Vinny Samways, su fichaje más veterano con 33 años, o ya en los albores de la 03/04, la del famoso 'salto de calidad', con Darío Silva (30).

A partir de ahí, la política cambia. Monchi echa sus redes sobre otro tipo de futbolistas, con una edad adecuada para gozar de ese margen de revalorización que permite obtener millonarias plusvalías con las ventas. Es el modelo que ha llevado al Sevilla a la cima. Aunque siempre hay excepciones que rompen la regla, entre ellas, las del octavo refuerzo sevillista para la próxima temporada.

Desde el verano de 2005, cuando el de San Fernando 'fabricó' el Sevilla que levantó su primera Copa de la UEFA, sólo han llegado de la mano de Monchi otros tres jugadores de campo que rebasaran la treintena. Es el caso del central bosnio Emir Spahic o el riojano Fernando Llorente, en su caso con el atenuante de que llegó cedido. Ambos tenían 30 años en el momento de su fichaje, uno menos que el danés Krohn-Dehli que, como Fernando, oficializó su llegada a comienzos de junio con 31 y, sólo una semana después, cumplió 32.

El resto fueron Andrés Palop (31), De Sanctis, Beto y Diego López (30), aunque en el caso de los porteros se espera aún un gran recorrido con esa edad, como bien demostró el valenciano, pieza clave en la conquista de varios títulos.

En el caso de Krohn-Dehli, al que no le respetaron las lesiones, se trataba de una oportunidad de mercado porque llegó a coste cero. Tampoco ha sido elevada la inversión en el ex del Galatasaray (4 millones), al que su ex compañero y ex sevillista Mariano ve con "una muy buena edad para un jugador de su nivel", como aseguró en ED. Algo ha visto Monchi en él para saltarse su propia regla.

Navas y Nolito

En ausencia del isleño, esta política no se ha visto variada en exceso, si bien Óscar Arias se hizo con Nolito (30) y trajo de vuelta a Jesús Navas, también con 31 años. El caso del palaciego, sin embargo, es especial, pues nadie duda de que habría vuelto sí o sí tras cumplir su contrato con el Manchester City.

Los veteranos de Monchi

Jutgador Edad Curso

Samways 33 02/03

Pablo Alfaro 31 00/01

Taira 31 00/01

Palop 31 05/06

Krohn-Dehli 31 15/16

Fernando 31 19/20

Loren 30 00/01

Tomás Hervás 30 01/02

Darío Silva 30 03/04

De Sanctis 30 08/09

Spahic 30 11/12

Beto 30 12/13

Diego López 30 12/13

Llorente 30 15/16