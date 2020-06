Los que suben, se bajan o no se montan en el nuevo carro de Lopetegui

Tras el largo parón ha comenzado prácticamente una nueva competición y con ella ha llegado la oportunidad de comenzar de nuevo para futbolistas que habían desaparecido de los planes de Julen Lopetegui o que, seencillamente, nunca habían estado en ellos. El técnico necesita de fondo de armario para el exigente calendario aue afronta y el despertador del que tanto habla el técnico ha sonado ya para algunos pero no todos se han despertado.

De hecho, ha habido jugadores que sí se han subido al nuevo carro de Lopetegui, otros que han dejado pasar la oportunidad o estaban montados y se han bajado en la reanudación. En el primer caso, destaca Munir, en el ostracismo desde la eliminación copera contra el Mirandés y que en la 'nueva normalidad' se ha convertido en pieza clave para el Sevilla, tanto que que ha sido titular en los tres primeros partidos y tuvo que recurrir a él en el descanso ante el Villarreal para enmerdar la situación. El hispano-marroquí respondió con un golazo para empatar el choque y ya suma ocho, tres en Liga y cinco en Europa, convirtiéndose en el seguncdo máximo realizador del Sevilla pese a jugar únicamente 1.309 minutos.

Al contrario que Munir, Rony Lopes no ha conseguido cambiar la situación. El exdel Monaco permeneció inédito hasta La Cerámica, donde evidenció la razón por la que el técnico no confía en él. A su favor cabe decir que la falta de oportunidades han provocado una falta de rodaje que nota cada vez que sale al campo si bien en Villarreal ni siquiera se percibió el mínimo exigible y el míster tuvo que dejarle en el vestuario en el descanso. El fichaje más caro de la historia no levanta cabeza.

En el grupo de los que se han bajado del carro sobresale Suso, vital para el Sevilla desde su llegada en enero pero cuya presencia en el reinicio ha descendido considerablemente junto a su rendimiento. Tocado en la semana previa al primer partido, el gaditano no ha accedido a la titularidad hasta el duelo contra los amarillos, en el que apenas si apareció y tuvo repercusión en el juego. Como Rony, fue cambiado al descanso. Lopetegui necesita su chispa, pero de momento le falta en la 'nueva normalidad' .

Tampoco ha logrado consolidarse en su aseinto En-Nesyry, que afrontó el parón con más protagonismo pero que hasta Villarreal no salió de inicio, mejorando sus prestaciones De Jong en muy poco tiempo. Escudero, por su parte, mostró un nivel muy bajo contra el Levante pero se creció ante el Villarreal, marcando el golazo del 1-1.

Cabe apuntar que con el estreno de Rony Lopes y Sergi Gómez el lunes, Lopetegui ya ha utilizado tras el parón a todos los futbolistas de campo disponibles. Sólo resta por jugar el meta Bono.