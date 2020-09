El nuevo rumbo de la 'operación salida' en el Sevilla FC.

El regreso de Monchi a Nervión la pasada campaña deparó un verano frenético. El de San Fernando llegó con la intención de revolucionar una plantilla devaluada y para ello realizó 12 fichajes (más Dabbur, ya cerrado por Caparrós) que en su gran mayoría han resultado clave en la exitosa campaña 19/20, coronada con la sexta Europa League.

Entonces, al director deportivo del Sevilla FC se le atragantó la 'operación salida'. La idea inicial era hacer caja con los descartes, pero ante la imposibilidad de colocarlos de otro modo, se optó por cesiones que en algunos casos obligaban incluso al club nervionense a hacerse cargo de parte de las fichas, lo que mermó la capacidad de Monchi para rematar el plantel con una guinda en la delantera, llegando sobre la bocina Chicharito Hernández, uno de los pocos fichajes que han defraudado a la postre.

En total fueron diez los jugadores del primer equipo que se marcharon a préstamo, más tres del filial, a lo que hubo que sumar las cesiones en enero de Pozo y Bryan Gil y la búsqueda de un nuevo destino a mitad de temporada para Kjaer, Arana y Amadou, así como para Marc Gual, Cristian González y Felipe Carballo.

Este verano, el de San Fernando ha vuelto advertir que no será sencillo encontrar acomodo a aquellos futbolistas con los que no cuenta Lopetegui. "Trabajamos para dar salidas a aquellos jugadores que no entran en los planes del míster, pero el mercado está como está y esperamos encontrar soluciones, sobre todo, por la persona y por el jugador", aseguró en la presentación de Rakitic. Pero lo cierto es que la 'operación salida', en esta ocasión, ha arrancando de forma más positiva que la pasada campaña, al ingresar ya más de 10 millones y desprenderse de tres jugadores de forma definitiva.

Tras dos cesiones consecutivas, el Sevilla FC ha traspasado a Sergio Rico al PSG por casi 6 millones de euros, que se suman a los 3,5 kilos que el Milan pagó el pasado mes de julio al ejecutar su opción de compra por Kjaer, que jugó la primera mitad de la temporada en el Atalanta.

A esa cifra hay que sumarle el millón de euros que el Niza ha pagado por la cesión de Rony Lopes, concretada antes de que acabase la temporada, y que incluye una opción de compra de 18 kilos por un jugador que fue el gran lunar de la planificación del pasado verano, pues llegó a cambio de entre 23 y 25 millones como el fichaje más caro de la historia del Sevilla F.C..

Además, este verano también ha sido traspasado Marc Gual al Alcorcón, aunque el rédito de esta operación es simbólico, mientras que el próximo mes de junio debe hacerse efectiva la obligatoriedad de compra que el Atlético Mineiro adquirió el pasado enero por Arana, pagando entonces 2,5 millones de euros tras romper su cesión en el Atalanta, la misma cantidad que deberá pagar el club brasileño al final de este curso, para un total de 5 kilos.

En la rampa de salida, pese a todo, quedan jugadores como Amadou, con el Estrasburgo como principal interesado; Aleix Vidal, Corchia o Roque Mesa, al que pretende el Valladolid, si bien el canario ha asegurado que desea ganarse un puesto en el Sevilla FC. Estos representan el principal caballo de batalla de Monchi en esta nueva 'operación salida', al tiempo que no se descarta la continuidad de Gnagnon, si logra convencer a Lopetegui, o del canterano Pozo, de nuevo como relevo de Navas, mientras que para los canteranos Juan Soriano y Bryan Gil (el Cádiz anda tras sus pasos) se buscarán a priori nuevas cesiones.

Diferente es la situación de Carlos Fernández, revalorizado tras su préstamo en el Granada y pretendido por clubes como el Benfica o el Celta. De momento, el delantero trabajará desde hoy a las órdenes del técnico sevillista, pero si llega una oferta que satisfaga (en torno a 15 millones) se le abrirán las puertas.