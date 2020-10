¿Por qué se quedó Carlos y no llegó Willian? Ésta es la explicación de la Real

trataron durante el tramo final del mercado el posible intercambio entreEste miércoles, sin ir más lejos, el presidente del club donostiarra,, lo ha reconocido, dando su explicación de lo acontecido:, pero decidimos tanto Sevilla como nosotros que no ocurriese la operación. No hubo conversaciones con el Sevilla FC el último día. No se ahondó demasiado en ello".

Aperribay también se ha referido a la posibilidad de que Willian José hubiera entrado en la operación, dándole luz a la versión de la Real Sociedad: "Ayer estuvimos con el tema. Es de los jugadores que más rendimiento ha dado en los últimos años, es un grandísimo jugador. Un jugador que tiene ganas de afrontar el futuro con muchísima determinación. Carlos Fernández nos interesaba, sí, pero no teníamos muy claro como afrontar ese futuro porque Willian nos interesa y mucho".

Lo cierto es que, pese a los matices de Aperribay, las operaciones no se acabaron cerrando porque no se dieron del todo las circunstancias para ello. En primer lugar, las exigencias económicas del Sevilla FC por un Carlos Fernández del que no querían desligarse del todo, guardándose una opción de recompra. Por otro lado, la negativa de Willian José a salir cedido, siendo su intención la de hacerlo en préstamo; algo que no convencía del todo al Sevilla FC, quien prefería testarlo una temporada. Aún menos en los términos que la Real Sociedad hablaba.

El sevillismo, al menos, respira tranquilo. Así se desprende de la encuesta realizada por ESTADIO Deportivo, donde la inmensa mayoría entiende que el Sevilla FC ha acertado reteniendo finalmente a Carlos Fernández.