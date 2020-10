Lopetegui, la dificultad del Rennes y el estado de Koundé y Navas

Instalado en una pequeña crisis, después de dos derrotas seguidas en LaLiga y sumido en una racha de tres partidos sin marcar, contando el empate a cero ante el Chelsea que tan buenas sensaciones dejó, el Sevilla FC, sin respiro, afronta mañana un duelo vital en la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Champions ante el Rennes. Un choque en el que Julen Lopetegui espera ver la mejor versión de los suyos.

"Estamos con la ilusión de la Champions, de la competición por la que tanto hemos luchado. Es el primer partido en casa ante un rival muy complicado y complejo, como todos en Champions. Un equipo que viene de ser tercero en su liga y que ha hecho una gran inversión este año, como pocos en Francia, y que nos va a obligar a dar el máximo. Eso es en lo que nosotros nos centramos, respetando por supuesto a un gran equipo", señaló el técnico vasco en la rueda de prensa previa a la cita continental.

El estreno en la máxima competición continental en el Sánchez-Pizjuán, sin embargo, se verá descafeinado por la ausencia de aficionados en las gradas, algo que Lopetegui lamenta, aunque entiende perfectamente: "Teníamos la esperanza de que pudiera haber algo de público, pero desgraciadamente no puede ser por la nueva situación que existe y tenemos que aceptarlo, sabiendo que todos los sevillistas van a estar apoyando desde sus casas. Intentaremos hacer un gran partido y dedicárselo a ellos".

Centrado en lo deportivo, por tanto, el preparador de Asteasu no escondió que el regreso a los entrenamientos de Koundé "es una buena noticia. "Estamos contentos por él y por el equipo", añadió al respecto, sin descartar ni mucho menos que pueda ser de la partida mañana miércoles: "Él ha seguido trabajando de manera rigurosa en su casa y valoraremos mañana la decisión de si debe estar o no en el once, pero en principio, ha estado trabajando bien y hoy lo ha hecho con total normalidad".

Del mismo modo, Lopetegui también confía en la presencia de Jesús Navas, que también ha faltado a alguna sesión fruto del esfuerzo acumulado, pues el palaciego ha jugado todos los minutos y además no ha faltado a su cita con la selección, lo que ha encendido algunas alarmas, pues se trata de una de las mayoires bazas sevillistas y perderlo por lesión sería un serio problema.

"Jesús es un chico muy imporante para nosotros y está jugando todos los partidos, pero confío en que pueda estar. La acumulación de partidos y la itensidad de los mismos no tiene parangón con otra temporada, pero eso es para todos los equipos que competimos cada tres días. Esa es la realidad que existe y nos tenemos que adaptar, como venimos haciendo. Jesús es humano y tiene una acumulación, todo está siendo muy intenso, pero hay que adaptarse y ser capaces de competir de la mejor forma posible. Él es un chico que recupera ben y trataremos de utilizarle de la manera más conveniente, tratando de cuidarlo como lo tenemos que cuidar", zanjó el técnico sevillista, cuestionado pese a todo por la posibilidad de tener que buscarle un relevo: "Aleix Vidal no está inscrito en la lista de Champions, así que no puede ser una opcion en ningún caso. Si Navas no está buscaríamos soluciones que tendríamos que poner en práctica, pero quedan 24 horas y estamos esperanzados en que pueda estar con nosotros".

Por otro lado, Lopetegui no miró hacia otro lado cuando fue cuestionado por los problemas de su equipo ante el gol, defendiendo, eso sí, la labor de sus delanteros: "Todos los problemas de todos los equipos son del grupo, tanto en la capacidad ofensiva como en la eficacia defensiva. Nosotros seguimos en la misma línea para generar las máximas ocasiones posibles y seguiremos en esa línea, pensando en que cuanto más posibilidades tengamos, más efectividad tendremos. Por encima de todo siempre está el equipo".

Pero no se quedó contento el míster sevillista, que se despidió de la sala de prensa echando en falta alguna pregunta más sobre el Rennes, dando a entender que no será nada fácil doblegarlo: "Es un gran equipo, grandísimo, tercero de la liga francesa el año pasado".