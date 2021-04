Pablo Blanco, el "pelotazo" de Bryan, los tiempos de Pablo Pérez y la importancia del ascenso del SAT

Pablo Blanco, director de la cantera del Sevilla Fútbol Club, ha analizado el estado actual de los escalafones inferiores de la entidad, de los que destacado su buena salud a pesar de las difíciles circunstancias. "Es una buena noticia que los equipos de base del Sevilla estén funcionando bien, afortunadamente ya pueden entrenar más a diario, han tenido un proceso de un año con demasiados parones, ha sido muy complicado para su formación pero ahora llevan más tiempo entrenando y estamos muy contentos", ha comentado en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Y si se habla de cantera, es inevitable analizar la figura de Bryan Gil y su llamada para la selección absoluta. "Ha sido un premio gordo para él, también inesperado porque esperábamos la llamada de la sub 21, pero lo tiene que asimilar como ese periodo formativo que aún le queda, tiene que estar súper contento. Yo a la Selección española iría de lo que fuera, hasta de chófer. Bryan lo está haciendo bien, ha sido un pelotazo su cesión porque la está aprovechando bien. Está teniendo muchos minutos, Silva ya pasó por ese mismo club y esperamos que a Bryan le sirva de mucho en su aprendizaje. Mendilibar es un entrenador que pone a los que se merecen, no da nada gratis. Es un técnico con experiencia, veterano, que sabe hablar a los jugadores jóvenes y que insiste en el día a día, no te puedes parar porque cuando te paras, estás listo", ha explicado.

También fue preguntado Pablo Blanco por otro de los jugadores en el que hay muchas esperanzas puestas, el lateral izquierdo Pablo Pérez. "Viene del División de Honor donde brilló con luz propia, tuvo una lesión muscular que le tuvo parado en su formación pero ahora está recuperado. Es muy inteligente, lo veo todos los días en la ciudad deportiva, está en ese periodo de recuperación y rehabilitación, confía en terminar la temporada jugando en el Sevilla Atlético la fase de ascenso. Pero no sólo él, hay mucho nivel en el filial, seguro que le irán dando paso en el primer equipo".

Y del primer filial precisamente, Pablo Blanco incidió en la importancia de subir de categoría a la Liga Pro: "Llevaban tiempo dándole vueltas al sistema competitivo. Se pensó en una liga de filiales que no se llevó a cabo, no sé cómo va a salir pero ahí está, no tiene mala pinta, son dos grupos y habrá muchos equipos filiales y será competitiva. España es de las mejores naciones que estructura el fútbol pero ahora vamos a ver cómo funciona. Habrá buenos equipos y será una categoría que te posibilita subir a Segunda. Nos gustaría que el Sevilla Atlético se pudiera colar en esa Liga Pro.