El Barça recula con Koundé y ya empiezan a verse sus verdaderas intenciones

Los intentos del club blaugrana desvelan la realidad: que sigue con los mismos problemas para pagar que en enero

"¿Sabéis que ni Lewandowski, ni Koundé, ni Raphinha, ni Bernardo Silva vendrán al Barça? Lo sabéis ¿Verdad?", asegura Freixa, excandidato a la presidencia del FC Barcelona.



El posible fichaje de Koundé por el Barça tendrá muchas idas y venidas este verano salvo que el Chelsea las resuelva, como el Sevilla espera, alcanzando el punto en el que el club de Nervión esté dispuesto a cerrar el traspaso.



Pero, mientras, el director deportivo sevillista escucha a todas las opciones y, en los últimos días, la presión desde Can Barça, especialmente a través de sus medios se ha incrementado. Ha llegado hasta tal punto de decir que el Sevilla se estaba poniendo nervioso e iba a tener que bajar de esos 65 millones, que se ven como mínimo a partir del cual negociar, ante la necesidad de 'cash' para acometer los próximos fichajes sevillistas.



Sin embargo, las dudas en Nervión son más lógicas y se basan en lo que el Barça ha demostrado en el último año: que es un equipo sin fondos y con muchas deudas. Muchos se preguntan cómo va a acometer tres fichajes que se van casi a los 200 millones de euros cuando aún no han empezado a pagar a Ferran Torres, tienen casi un -150 de límite salarial y una deuda enorme que saldar. Y también con qué dinero van a ir al mercado si, pese a las palancas, parece muy difícil llegar a fin de mes en positivo y, de no ocurrir eso, LaLiga les impediría invertir más allá de un tercio de lo ingresado. Eso sabiendo que de momento sólo han sumado los 20 millones de Coutinho y los 5 de Jutglá... Sumen ustedes y dividan.



La realidad es que, aunque habrá sorpresas como ya hubo en enero, el Barça, al menos a día de hoy, no está en disposición de acometer ninguno de los fichajes que pretende. De hecho, no está en disposición ni siquiera de inscribir a Kessié y Christensen, que tiene atados a coste cero.



Y esas 'sorpresas' empiezan a filtrarse. Según desvela Ekrem Konur, el equipo blaugrana habría ofrecido por Koundé una cesión con opción de compra obligatoria el próximo año. Es decir, te lo 'quito' hoy y empiezo a pagarte a plazos dentro de unos meses. Y si tú quieres fichar a alguien con ese dinero debes usar la misma fórmula, que alguien te fíe.

?? Barcelona want to sign Jules Kounde on loan with an option to buy permanently.???? ??#ForçaBarça pic.twitter.com/bpOeTDEUIp — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 22, 2022

Es lo queen enero, peroy por eso tuvieron que fichar a un Aubameyang que no quería el Arsenal -aunque luego les saliera bien la jugada-, a Dani Alves o quedarse sin lateral zurdo.Cuando Freixa dice que difícilmente vendrán los tres fichajes es poque sabe lo que hay y porque pocos clubes, salvo que no tengan necesidad de cobrar y puedan elevar el precio a cambio de un pago futuro -caso del City y de Ferran-, aceptan esas condiciones., que necesita dinero para afrontar los fichajes que pretende hacer.