Carlos Alcaraz - Shapovalov: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2026

Tras superar a Arnaldi, Alcaraz se juega su pase a semifinales en el ATP 500 de Tokio frente al canadiense Denis Shapovalov

Tras sufrir de nuevo en Tokio, Carlos Alcaraz está obligado a subir su nivel en unos cuartos de final de este ATP 500 en los que se verá las caras con el canadiense Denis Shapovalov.

El tenista español vencía en segunda ronda ante el italiano Arnaldi en dos sets por 7-6(6) y 6-1, pero para ello tuvo que levantar cuatro bolas de set en la primera manga, en la que el tenista transalpino llegó a mandar por 6-2 en el 'tie break' antes de que su rival se apuntara los seis puntos siguientes.

"He intentado mantenerme firme, punto tras punto. He cambiado la forma en que estaba jugando hasta ese momento y ha funcionado. Matteo ha estado desarrollando un juego impresionante, matándome con el golpe de derecha. Me alegra haber sacado ese primer set", explicaba Alcaraz, quien reconoció que en esa primera manga estuvo contra las cuerdas.

Ante Shapovalov, a priori, debería tener más complicaciones, aunque el canadiense alterna grandes partidos con actuaciones decepcionantes, lo que le ha impedido estar siempre mucho más arriba de lo que su calidad auguraba. En segunda ronda ganó en tres sets (7-5, 3-6 y 6-4) al chileno Alejadro Tabilo, uno de los jugadores que habían sorprendido en el arranque, al derrotar a Tommy Paul.

Alcaraz y Shapovalov se han visto en dos ocasiones las caras y, no sólo ha ganado el español ambas, sino que no ha cedido ningún set. El tenista murciano venció al canadiense por 6-1, 6-4 y 6-2 en la edición 2023 de Roland Garros; y luego repitió el pasado año la tercera ronda de Indian Wells, donde venció en dos mangas por 6-2 y 6-4.

Carlos Alcaraz parece tener claro lo que debe hacer. "Shapovalov es uno de los jugadores más agresivos. Estaré listo para correr, para defender y para atacar", avisaba el de El Palmar.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Denis Shapovalov?

El partido entre Carlos Alcaraz y Denis Shapovalov, correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio 2026, se juega este domingo 4 de octubre. El choque entre el español y el canadiense comenzará en torno a las 6:00 horas de la madrugada en España, ya que se disputará en el segundo turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Denis Shapovalov se podría ver condicionado a lo que dure el partido entre el balear Jaume Munar y el francés Kyrian Jacquet que es el primero que se juegue este domingo en la pista central y que arranca a las 4:00 de la madrugada.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo japonés, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.